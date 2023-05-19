Евгений Куйвашев и Иван Колесников обсудили темпы реализации логистического проекта "Сухой порт" на Среднем Урале

Развитие проекта "Сухой порт" губернатор Свердловской области обсудил с начальником СвЖД в ходе рабочего совещания. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев и начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников обсудили темпы реализации проекта "Сухой порт", который призван сделать Свердловскую область ведущим логистическим центром России. Еще одной темой рабочего совещания стало создание Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, или "наземного метро", сообщает департамент информационной политики региона.

"В соответствии с установками президента России и курсом на интенсивное развитие международных транспортно-логистических коридоров необходимо создать условия для наращивания объемов железнодорожных перевозок. Поэтому оба проекта имеют стратегическое значение для Екатеринбурга и Свердловской области. Принципиальные договоренности об их реализации достигнуты. Работа предстоит масштабная", — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Реализация проекта "Сухой порт" ведется в регионе по инициативе губернатора. Средний Урал из-за географического положения, а также создаваемой здесь инфраструктуры обеспечит связь Северного широтного хода и Транссибирской магистрали с Западным Китаем и Каспийским морем. Это позволит сделать Свердловскую область одним из ведущих в России распределительным центром. Для этого, помимо развития дорожной инфраструктуры, ключевое значение приобретает создание крупных транспортно-логистических центров.

В ноябре 2022 года был завершен первый этап строительства транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Уральский", который создали в районе железнодорожной станции Аппаратная. В данном ТЛЦ ведется обработка всех видов грузов и комплексное терминальное обслуживание. На следующем этапе новый ТЛЦ "Екатеринбург" планируют возвести в Сысертском городском округе. Ожидается, что его ежегодная пропускная способность составит 9,1 миллиона тонн к 2035 году.

"Надо на наш регион переключать в том числе внутрироссийские перевозки, используя потенциал товарораспределительного центра. Огромное количество грузов проходит автомобильным транспортом. В Екатеринбург в сутки въезжает порядка четырех тысяч фур, которые могли бы "встать" на поезда — этот груз мог бы доставляться железнодорожным транспортом через Свердловскую область", — сказал глава СвЖД Иван Колесников.

Евгений Куйвашев и Иван Колесников обсудили еще один значимый проект. Речь идет о развитии Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, по которому вокруг уральской столицы будет курсировать электричка. Данная часть проекта получила неофициальное название "наземного метро". Сейчас прорабатываются два маршрута:

"Новокольцовский" — до аэропорта Кольцово через МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и будущий кампус УрФУ. "Юго-Западный" — до районов Солнечный, Академический, Широкая Речка.

Также на данном этапе будет проработана возможность включения в маршрут одного из городов-спутников Екатеринбурга — Первоуральска.

В Свердловской области достигнуты успехи в развитии железнодорожной транспортной инфраструктуры. Введены новые пригородные маршруты, в которых задействованы поезда "Ласточка" и "Орлан". Расписание отправления электричек сформировано с учетом пожеланий пассажиров.

Также, по словам начальника СвЖД Ивана Колесникова, найдена возможность сократить до 7 часов время движения поезда по самому протяженному в России пригородному маршруту Екатеринбург — Североуральск (Бокситы). Пока электричка идет на полчаса больше.

Кроме того, в планах расширение сети пригородных направлений. Среди них маршруты:

Екатеринбург — Серов — Карпинск,

Екатеринбург — Нижний Тагил — Нижняя Тура,

Екатеринбург — Верхняя Салда — Нижняя Салда.

Планируется продолжить развитие туристического маршрута в Верхотурье. В духовную столицу Урала готовятся запустить электропоезд "Ласточка", который будет прибывать к началу утренней службы в храмах.

СвЖД является одним из ключевых партнеров Свердловской области. Крупные инвестиционные проекты, реализуемые в сфере логистики, позволят создать в регионе и новые рабочие места.

Напомним, к свердловскому проекту "Сухой порт" подключился крупный логистический оператор России.