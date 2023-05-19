От «сухого порта» до «наземного метро»

Губернатор Евгений Куйвашев и начальник СвЖД Иван Колесников (слева) считают, что проект «Сухой порт» даст импульс в развитии региона

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ и начальник Свердловской железной дороги Иван КОЛЕСНИКОВ вчера провели рабочее совещание. Они обсудили темпы реализации проекта «Сухой порт», благодаря которому регион, как планируется, станет крупнейшим логистическим центром страны, а также новые возможности использования его потенциала. Речь шла и о включении новых населенных пунктов в маршрут «наземного метро» для жителей и гостей уральской столицы – Екатеринбургского центрального пассажирского кольца.

– В соответствии с установками Президента России и курсом на интенсивное развитие международных транспортно-логистических коридоров необходимо создать условия для наращивания объемов железнодорожных перевозок. Поэтому оба проекта имеют стратегическое значение для Екатеринбурга и Свердловской области. Принципиальные договоренности о их реализации достигнуты. Работа предстоит масштабная, – сказал Евгений Куйвашев.

«Сухой порт» – это площадка, где сосредоточены технологии по перевалке и переработке грузов из больших партий в малые. Также здесь есть возможность интеграции разных видов транспорта. Главный стратегический парт­нер проекта – Свердловская железная дорога, ее услугами пользуются свыше 12 тысяч промышленных предприятий области.

Проект «Сухой порт» реализуется в Свердловской области по инициативе губернатора. Расположение региона, а также существующая и создаваемая здесь инфраструктура позволят сделать Средний Урал одним из ведущих в стране распределительных центров, который обеспечит связь Северного широтного хода и Транссибирской магистрали с Западным Китаем и Каспийским морем. Ключевое значение здесь, помимо развития дорожной инфраструктуры, приобретает создание крупных транспортно-логистических центров.

В ноябре 2022 года была запущена первая площадка проекта – транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Уральский» в районе железнодорожной станции «Аппаратная». (Об этом «ОГ» писала в № 211 от 17.11.2022 г.).

Планируется, что следующим шагом станет строительство ТЛЦ «Екатеринбург» в Сысертском ГО, ежегодная пропускная способность которого составит к 2035 году больше 9 млн тонн.

– Надо на наш регион переключать в том числе внутрироссийские перевозки, используя потенциал товарораспределительного центра. Огромное количество грузов проходит автомобильным транспортом. В Екатеринбург в сутки въезжает порядка четырех тысяч фур, которые могли бы «встать» на поезда – этот груз мог бы доставляться железнодорожным транспортом через Свердловскую область, – сказал Иван Колесников. (Подробности о «Сухом порте» читайте в ближайших номерах «ОГ»).

Другой проект, реализацию которого обсудили Евгений ­Куйвашев и Иван Колесников, – развитие Екатеринбургского центрального пассажирского кольца. Речь идет о кольцевой электричке вокруг уральской столицы. Это часть проекта, который получил неофициальное название «наземное метро». Сейчас в проработке находятся два маршрута: «Новокольцовский» – до аэропорта Кольцово через МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и будущий кампус УрФУ, а также «Юго-Западный» – до районов Солнечный, Академический, Широкая речка. Участники совещания договорились проработать уже на этом этапе возможность включения в маршрут Первоуральска.

Фото: Павел Ворожцов