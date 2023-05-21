На участке трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск перекрыто движение

Из-за задымления на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск перекрыто движение с 143-го по 145-й километры, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Задымление произошло из-за верхового пожара, который возник в этом районе. Экипажи ДПС предупреждают водителей о перекрытии.
Объезд перекрытого участка организован через Невьянск и Нейво-Шайтанский.
Напомним, сегодня утром из-за задымления движение было затруднено на Серовском тракте.
Обновлено в 18:10:
Движение по трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск открыто.
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