На участке трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск перекрыто движение

Экипажи ДПС предупреждают автомобилистов о перекрытии участка трассы. Фото: Алексей Кунилов

Из-за задымления на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск перекрыто движение с 143-го по 145-й километры, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Задымление произошло из-за верхового пожара, который возник в этом районе. Экипажи ДПС предупреждают водителей о перекрытии.

Объезд перекрытого участка организован через Невьянск и Нейво-Шайтанский.

Напомним, сегодня утром из-за задымления движение было затруднено на Серовском тракте.

Обновлено в 18:10:

Движение по трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск открыто.

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