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Общество / Авто и транспорт
22 мая 2023, 09:56

Семейный сертификат на первую машину хотят ввести в России

Российский автомобиль

Сертификат предлагается использовать на приобретение автомобиля отечественного производства. Фото: Алексей Кунилов

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий введение в России семейного сертификата на покупку автомобиля. Воспользоваться мерой смогут молодые семьи в возрасте до 30 лет, у которых родился первый ребенок. 

Номинал сертификата составит 1 миллион рублей. Семьи смогут выбрать себе автомобиль российского производства. Продать его хозяевам будет разрешено только через 5 лет, чтобы исключить возможность мошенничества. Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР. 

"Это будет эффективная дополнительная мера поддержки молодых семей, особенно с учетом того, что Россия сегодня находится в демографической яме. В 2022 году в стране появилось на свет минимальное количество детей с 2000 года. Поэтому мы считаем, что эта мера заслуживает поддержки", — цитируют "Известия" заместителя председателя фракции ЛДПР, главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. 

По мнению разработчиков законопроекта, введение семейного сертификата на автомобиль поможет поддержать российский автопром и повысит стимул у отечественных производителей увеличить выпуск машин, которые будут  приобретать молодые семьи. 

Напомним, ранее Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, дающий право детям-сиротам старше 23 лет на получение сертификата на покупку жилья в любом удобном для них регионе России.

Областная газета Свердловской области

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