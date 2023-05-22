На Среднем Урале запущено 6 новых межмуниципальных автобусных маршрутов

Свердловчане просили о восстановлении муниципального маршрута № 01, который ходил от железнодорожного вокзала Екатеринбурга до аэропорта Кольцово. Фото: Галина Соловьева

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области с начала 2023 года запустило 6 межмуниципальных автобусных маршрутов. Они были разработаны по просьбам уральцев, сообщает департамент информационной политики региона.

С 22 мая между Екатеринбургом и поселком Растущий в Белоярском городском округе начал ходить автобус маршрута № 100. При его разработке специалисты учли несколько коллективных просьб. Жители просили о восстановлении муниципального маршрута № 01, который ходил от железнодорожного вокзала Екатеринбурга до аэропорта Кольцово. С другой стороны, администрация Белоярского и жители Растущего просили об автобусе до Екатеринбурга, так как регулярного сообщения между населенными пунктами не было.

Так появился маршрут № 100, который включает в себя экспресс-маршрут № 01 и новую часть — от аэропорта Кольцово до Растущего. В расписании предусмотрено по 4 рейса в оба направления. Автобусы будут останавливаться на железнодорожном вокзале, улице Куйбышева, у аэропорта Кольцово, на улице Трактовой, на повороте в поселок Исток и в поселке Растущий. Первый рейс из Екатеринбурга отправляется в 5:30 и прибывает в поселок в 6:39. Из Растущего автобус выезжает в 6:40 и прибывает на вокзал Екатеринбурга в 7:49.

Остальные рейсы, по 12 в каждом направлении, будут ходить на участке между вокзалом и аэропортом. Стоимость проезда между конечными точками составит 130 рублей, из Растущего до аэропорта Кольцово — 40 рублей, от вокзала до аэропорта — 100 рублей.

С 15 мая был запущен межмуниципальный маршрут № 107 от автостанции Ревды до Крылатовского. Таким образом по просьбе администрации Ревды и жителей поселка был продлен существовавший маршрут. По будним дням автобусы из Крылатовского будут отправляться в 6:18, 7:18 и 13:02. В обратном направлении — в 11:35 и 19:05. По выходным из поселка предусмотрен один рейс в 6:18 и обратный в 19:05. Если будет необходимость, то расписание будет скорректировано для удобства пассажиров.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области совместно с Управлением автодорог региона активно работают над улучшением транспортного обслуживания уральцев, разрабатывают и вводят новые направления. Для того чтобы скорректировать существующий или создать новый маршрут, специалисты исследуют транспортный спрос жителей области и анализируют обращения о потребности в поездках между различными населенными пунктами.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что благодаря федеральным программам 60% пассажирского автопарка Среднего Урала работает на газе.

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