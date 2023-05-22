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Общество / Авто и транспорт
22 мая 2023, 16:33

На ЕКАД в районе Северки ограничена видимость

Инспектор ГИБДД

Из-за пожара в районе Северки на участке ЕКАД ограничена видимость. Фото: Алексей Кунилов

На Екатеринбургской кольцевой дороге с 52 по 58 километры ограничена видимость из-за задымления от лесного пожара, который произошел в районе Северки, сообщает Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.

Автомобилистов просят быть бдительными. Чтобы не допустить аварийных и чрезвычайных ситуаций, водителям необходимо соблюдать рекомендации: 

  • соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения;
  • при отсутствии необходимости воздержаться от поездки в данном направлении до стабилизации лесопожарной обстановки.

В случае ЧП необходимо обращаться по телефонам 101 и 112. 

Ранее из-за задымления на несколько часов движение было перекрыто на участке трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск.   

Областная газета Свердловской области

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