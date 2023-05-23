На трассе Пермь — Екатеринбург в районе Ревды закрыт проезд по путепроводу

На перекрытом участке проезд транспорта осуществляется по съездам по аналогу кругового движения. Фото: скриншот интерактивной карты

В районе Ревды на 316 км автодороги Р-242 закрыт проезд по путепроводу в оба направления. Работы на этом участке продлятся до осени 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

На перекрытом участке проезд транспорта осуществляется по съездам по аналогу кругового движения. Для автомобилистов размещены информационные щиты со схемами объезда.

При построении маршрута по трассе Пермь — Екатеринбург будьте внимательны. Сверяйтесь с дорожной ситуацией по карте.

При нештатной ситуации на федеральных трассах необходимо звонить в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по бесплатному телефону: 8 800 200-63-06.

Согласно проекту капитального ремонта мостов и путепроводов на автодороге Р-242 Пермь — Екатеринбург рабочие расширят проезжую часть до 4 полос на участках 187–232 км, 276–301 км, 301–326 км. Будет увеличена грузоподъемность сооружений до современных нормативных нагрузок. Работы продлятся до осени 2024 года.

Ранее "Областная газета" писала, что участок трассы Пермь — Екатеринбург перекроют до осени 2024 года.

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