В Екатеринбурге на месяц перекрывают основной выезд из микрорайона Солнечный

Движение закрывается по улице 2-й Новосибирской от дома № 68 до улицы Чемпионов. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге закрывают движение транспорта по улице 2-й Новосибирской от дома № 68 до улицы Чемпионов. Ограничения будут действовать месяц: с 1 июня по 1 июля 2023 года.

На закрытом участке начнется строительство трамвайной ветки, будет проведена реконструкция улично-дорожной сети, уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Автомобилистам предложен объезд по улицам Городской, Предельной и Умельцев.

Из-за перекрытия меняется схема движения трех автобусных маршрутов:

№ 077: улица Нескучная — улица Лучистая — улица Любви — Золотистый бульвар — улица Чемпионов — улица Городская — улица Умельцев — улица 2-я Новосибирская — далее по маршруту;

№ 53: улица Нескучная — улица Лучистая — улица Любви — Золотистый бульвар — улица Чемпионов — улица Городская — улица Умельцев — улица 2-я Новосибирская — далее по маршруту;

№ 57А: улица Чемпионов — улица Городская — улица Умельцев — улица 2-я Новосибирская — улица Окружная — далее по маршруту.

На время ограничений упраздняются остановки: "2-я Новосибирская", "Энерготехникум" в направлении к "Ритейл-парку", переносится остановка "Чемпионов" в направлении от "Ритейл-парка". Также вводятся новые остановки: "Умельцев", "Ротная", "Городская", "поселок Совхозный".

Напомним, сегодня на трассе Пермь — Екатеринбург в районе Ревды закрыли сквозной проезд по путепроводу.