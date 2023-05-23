Поедем на год раньше

Строительство путепровода на въезде в город – один из крупнейших инфраструктурных проектов Богдановича сегодня. Фото: Телеканал «ТВ-Богданович»

Строительство путепровода через железнодорожный переезд в Богдановиче идет с опережением графика, сообщил «ОГ» глава городского округа Олег НЕЙФЕЛЬД. Масштабный проект стоимостью почти 325 млн рублей муниципальные власти начали реализовывать в 2022 году по поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА. Открыть движение по мосту планируется в сентябре 2023‑го – на год раньше срока, предусмотренного контрактом.

Строительство моста через железнодорожные пути на въезде в Богданович очень ждали. По городу проходит федеральная трасса Екатеринбург – Тюмень, на улице Кунавина она пересекает железнодорожную ветку Каменск-Уральский – Егоршино. В сутки по переезду проходит 41 состав, на каждый уходит по 10–15 минут ожидания – автотранспорт стоит у закрытого шлагбаума. В общей сложности жители Богдановича и «транзитники» простаивают в пробках по 10 часов.

Километровые очереди из легковушек и фур также затрудняют работу пожарных, спасателей, бригад скорой помощи. Улично-дорожная сеть попросту блокируется – люди не могут попасть в поликлиники, на автовокзал. Кроме того, здесь регулярно происходят крупные ДТП.

Объездной трассы у Богдановича нет. Единственный способ решить проблему – строить мост через железнодорожные пути, заявлял весной прошлого года губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства. А осенью он совместно со спикером Законодательного Собрания региона Людмилой Бабушкиной и главой Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым дал официальный старт строительству моста.

– На стройплощадке бываю регулярно, с компанией-подрядчиком решаем все вопросы оперативно. Ежесуточно на объекте работают 30 специалистов и более 10 единиц техники, стройка идет с опережением графика на две недели. К первому сентября текущего года рассчитываем сдать путепровод в эксплуатацию, – рассказал «ОГ» мэр Богдановича Олег Нейфельд.

Путепровод длиной 28 метров и шириной 9 метров делают из асфальтобетона.

– Опорные балки и пролетное строение уже смонтированы, сейчас устанавливаем блоки для подпорных стенок. Параллельно обустраиваем подъездные пути к мосту со стороны Екатеринбурга и Тюмени. На мосту будет две полосы движения. Он выдержит любой груз и прослужит минимум 100 лет, – пояснил директор компании-подрядчика Владислав Новиков.

По проекту путепровод будет возвышаться над железнодорожным переездом. Поток машин по нему пойдет свободно, тем самым пробок в городе больше не будет, подчеркнул он.