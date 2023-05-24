Дороги, которые изменят нашу жизнь

Строительство скоростной трассы Дюртюли – Ачит и встройка ее в Пермский тракт – масштабный инфраструктурный проект. Стоимость работ превышает 40 млрд рублей. Реализует его федеральный подрядчик, власти области и муниципалитеты – в постоянном контакте со строителями. Все ждут, что новая дорожная сеть кардинально изменит жизнь 20 муниципалитетов Западного управленческого округа и откроет дополнительные возможности для Свердловской области.

Дюртюли – Ачит: детали

Скоростная трасса Дюртюли – Ачит будет частью федерального транспортного коридора М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. Построить ее в 2021 году поручил Президент России Владимир Путин. Общая протяженность трассы – 275 километров. Свердловский участок составляет 43 километра, он проходит по территориям Красноуфимского и Ачитского районов (см. «ОГ» № 27 от 07.02.2023). Прокладывать его начали в 2023 году. Средства на эти цели в сумме 39,2 млрд рублей были выделены из Фонда национального благосостояния.

У нас уже реконструировали участок Пермского тракта – из двух полос сделали четыре. Этот участок много лет считался самым опасным на тракте, здесь регулярно происходили ДТП – очень страшные, со смертельным исходом. И вопрос безопасности стоял очень остро. Сейчас аварий, конечно, будет меньше. Реконструкция повышает транспортную доступность и территорий – сокращается время в пути до Екатеринбурга. Еще один важный момент – рабочие места: много наших жителей сегодня участвуют в строительстве и имеют возможность зарабатывать. Люди понимают, что подобные крупные проекты – это уникальный шанс, которым нужно пользоваться. Валентина СУРОВЦЕВА, глава Бисертского городского округа

На сегодняшний день на стройке заняты 420 специалистов, в том числе из Москвы, и 94 единицы спецтехники. Работы ведутся в круглосуточном режиме, без перерывов и выходных.

– Земляное полотно под трассу уже готово на 50 процентов. Идет устройство дорожной одежды – это такая многослойная конструкция из материалов разной прочности. Также мы приступили к реконструкции действующих и строительству новых мостовых переходов. В том числе начали строить мост через реку Большая Сарана протяженностью 540 метров и высотой 57 метров, что сопоставимо с 20-этажным домом, – рассказал «ОГ» представитель подрядной организации АО «ДСК «Автобан» Данил Тяпкин.

За ходом строительства внимательно следят в областном Минтрансе.

– Создана межведомственная группа, которая в еженедельном режиме обсуждает вопросы со строителями. Мы совершенно четко понимаем всю логистику, знаем, где и что делается. Периодически глава нашего ведомства Василий Старков выезжает на место, осуществляет контроль, чтобы соблюдались все строительные нормы, – сообщил «ОГ» заместитель областного министра транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев.

Главы муниципалитетов также взаимодействуют с подрядчиками.

— В стройке задействованы многие действующие дороги Красноуфимского района. Они были заранее обследованы, зафиксировано их состояние, составлен перечень таких дорог. Сейчас мы принимаем замечания и предложения от жителей по их использованию. После завершения строительства все они будут восстановлены, — говорит глава района Олег Ряписов.

Трассу Дюртюли-Ачит, включая свердловский участок, должны построить к концу 2023 года. Она будет скоростной (110 км/ч — официально разрешенная скорость) и платной для водителей. Благодаря новому транспортному коридору автомобилисты смогут вдвое, с 14 до 7 часов, сократить время на дорогу между Казанью и Екатеринбургом.

Пермский тракт: детали

Новая дорога Дюртюли-Ачит будет «встроена» в тракт Пермь-Екатеринбург. Место «стыковки» — поселок Ачит, около которого появится транспортная развязка с объектами дорожного сервиса (автозаправками, кемпингом, парковой, игровой площадкой и пр.).

— Мы уже обсуждали с предпринимателями возможности проекта. Прежде всего, это развитие муниципальной сферы торговли и услуг, и новые рабочие места для наших жителей. Бизнес очень заинтересован в этом, — рассказал глава Ачитского ГО Дмитрий Верзаков.

Сам Пермский тракт уже расширяют с двух до четырех полос. Средства на реконструкцию в сумме 6,5 млрд рублей были выделены из федерального бюджета. Работы ведут специалисты из Челябинска, Самары и других городов. Их курирует «Уралуправтодор».

Такие проекты стопроцентно необходимы. Для нашего округа это, прежде всего, возможность наконец-то избавиться от пробок. На выезде из Ревды в сторону Екатеринбурга каждый день образуется «бутылочное горлышко», которое едва вмещает транспорт. Многие наши жители ездят в областной центр на работу, учебу, за покупками, благо расстояние – всего 42 километра. Но пробки доставляют массу неудобств. Благодаря реконструкции Пермского тракта этот вопрос будет снят, и ревдинцы смогут добираться до Екатеринбурга за 20-25 минут. Кроме того, они без проблем будут ездить в сторону Перми, Казани. Андрей МОКРЕЦОВ, председатель думы городского округа Ревда

Участки вблизи Ачита, Нижних Серег, Бисерти уже реконструированы, по ним запущено движение. Сейчас строители подошли к Ревде: с 23 мая они перекрыли развязку-«бабочку» на въезде в город сроком на год. Для транспорта предусмотрены объездные пути. После реконструкции на месте развязки будет организовано кольцевое движение.

Также строителям предстоит перестроить мост через реку Чусовую между Ревдой и Первоуральском, развязку у Первоуральска и другие сооружения. К концу 2024 года Пермский тракт будет расширен до Екатеринбурга. Как сообщили «ОГ» в областном Минтрансе, он останется бесплатным для водителей, но уже с более комфортными условиями движения. От Ачита до Ревды будет четыре полосы, а далее до Екатеринбурга — шесть полос. Обновленный тракт станет безопасным и избавит жителей западных муниципалитетов от пробок.

Такие проекты однозначно способствуют развитию малого и среднего бизнеса. Часто бываю в Красноуфимске, Ачите – там все дорожные службы на договорах субподрядов участвуют в стройке. Гостиницы и автосервисы переполнены. Идет спрос на все виды услуг. Есть и другой, более важный аспект. По проекту у развязки на Атиг и Красноуфимск планируется обустроить зону придорожного сервиса. В апреле, когда губернатор Евгений Куйвашев был в Красноуфимске, он поручил главам организовать площадку, где местные сельхозпроизводители могли бы реализовывать продукцию. Это абсолютно правильный стратегический подход. Стройка закончится, а возможность заработка и дальнейшего развития останется. Альберт АБЗАЛОВ, председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Заксобрания региона