В этом году на восьми участках свердловских дорог появятся детекторы транспортного потока

Детекторы транспортного потока отслеживают и анализируют 28 параметров трафика. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Детекторы транспортного потока появятся еще на восьми участках дорог Свердловской области в 2023 году. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России Владимиром Путиным, министерство транспорта и дорожного хозяйства расширяет сеть интеллектуальных транспортных систем.

По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, в этом сезоне детекторы транспортного потока будут установлены на шести участках екатеринбургской кольцевой автодороги, на 11-м километре Южного подъезда и на 3-м километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Устройства отслеживают и анализируют 28 параметров трафика: государственные регистрационные знаки, тип, марку, модель, цвет, скорость и направление движения каждого автомобиля. Мониторинг данных позволит подсчитать суточный трафик с разбивкой по часам, полосам и направлениям движения. Эту информацию дорожники используют для организации эффективного движения и планирования развития улично-дорожной сети.

На северном подъезде к Нижнему Тагилу будет уставлен "умный" светофор, который будет подключен к автоматизированной системе управления дорожным движением.

Отметим, что ранее в Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломерациях было установлено 49 детекторов транспортного потока.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, на внедрение интеллектуальных транспортных систем в 2023 году направлено почти 229 миллионов рублей, в том числе 199 миллионов рублей — из федерального бюджета, 30 миллионов — из областного.

В рамках внедрения интеллектуальных транспортных систем в Екатеринбурге планируется модернизировать светофоры на 12 перекрестках, видеодетекторы транспорта установят на 17 объектах. На 10 перекрестках Нижнего Тагила модернизируют светофоры, смонтируют видеодетекторы транспорта на 18 объектах. Также будет доработан программный комплекс, который обрабатывает информацию, поступающую с датчиков. Это необходимо, чтобы расширить возможности управления светофорами и транспортными потоками.

Напомним, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется отремонтировать 121 километр региональных автомобильных дорог. В Екатеринбурге приведут в порядок 19 участков улиц протяженностью 18,8 километра и обновят светофоры на 27 перекрестках, а в Нижнем Тагиле — 5 участков улиц протяженностью 5,4 километра.

К интеллектуальным транспортным системам относится установка различных детекторов, "умных" светофоров, остановок и специального программного обеспечения, которое позволяет обрабатывать информацию и управлять работой транспортных систем. Они помогают не только оперативно реагировать на проблемные ситуации, возникающие из-за погодных условий, ремонтных работ и других факторов, но и планировать развитие дорожной сети в Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На региональных трассах Свердловской области в этом году будет благоустроено более 2,8 тысячи квадратных метров тротуаров.

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