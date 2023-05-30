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30 мая 2023, 14:26

В Академическом районе Екатеринбурга будет ограничено движение транспорта

Ремонт трамвайных путей

Строители закроют движение по улице Краснолесья от дома № 125 до улицы Вильгельма де Геннина. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге  будет закрыто движение транспорта по улице Краснолесья и ее дублеру. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Строители закроют движение с 1 до 30 июня 2023 года по улице Краснолесья от дома № 125 до улицы Вильгельма де Геннина. На участке пройдет реконструкция улично-дорожной сети и строительство трамвайной линии.

С 12 июня по 17 июля 2023 года из-за строительства тепловой сети будет закрыто движение транспорта по дублеру улицы Краснолесья, от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина.

В обоих направлениях изменится схема движения автобусов:

  • № 014 пройдет по улицам Краснолесья, Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, далее по маршруту;
  • № 070 — по улицам Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, далее по маршруту;
  • № 59 — по улицам Академика Сахарова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, далее по маршруту.

Специалисты просят заранее планировать маршруты.

Ранее "Областная газета" писала, что движение на двух улицах Екатеринбурга перекроют в мае.

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Областная газета Свердловской области

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