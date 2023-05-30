В Академическом районе Екатеринбурга будет ограничено движение транспорта

В Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта по улице Краснолесья и ее дублеру. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Строители закроют движение с 1 до 30 июня 2023 года по улице Краснолесья от дома № 125 до улицы Вильгельма де Геннина. На участке пройдет реконструкция улично-дорожной сети и строительство трамвайной линии.
С 12 июня по 17 июля 2023 года из-за строительства тепловой сети будет закрыто движение транспорта по дублеру улицы Краснолесья, от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина.
В обоих направлениях изменится схема движения автобусов:
- № 014 пройдет по улицам Краснолесья, Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, далее по маршруту;
- № 070 — по улицам Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, далее по маршруту;
- № 59 — по улицам Академика Сахарова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, далее по маршруту.
Специалисты просят заранее планировать маршруты.
Ранее "Областная газета" писала, что движение на двух улицах Екатеринбурга перекроют в мае.
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