В Екатеринбурге на месяц закроют для движения улицу 22 Партсъезда

Движение транспорта закрывается с 13 июня по 13 июля на улице 22 Партсъезда в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничения вводятся на участке от улицы Машиностроителей до улицы 40-летия Октября. В течение месяца сотрудники екатеринбургского "Водоканала" будут вести работы по строительству трубопровода.
По данным пресс-службы мэрии, схема движения общественного транспорта не изменится. Для автомобилистов предусмотрен объезд по улицам Банникова, 40-летия Октября, Орджоникидзе и Машиностроителей.
Все актуальные перекрытия дорог опубликованы на информационной карте Екатеринбурга.
Напомним, с 1 июня в Екатеринбурге на месяц перекрывают основной выезд из микрорайона Солнечный.
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