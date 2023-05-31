В Екатеринбурге на месяц закроют для движения улицу 22 Партсъезда

На участке улицы 22 Партсъезда будут вести работу по строительству трубопровода. Фото: Владимир Мартьянов

Движение транспорта закрывается с 13 июня по 13 июля на улице 22 Партсъезда в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения вводятся на участке от улицы Машиностроителей до улицы 40-летия Октября. В течение месяца сотрудники екатеринбургского "Водоканала" будут вести работы по строительству трубопровода.

По данным пресс-службы мэрии, схема движения общественного транспорта не изменится. Для автомобилистов предусмотрен объезд по улицам Банникова, 40-летия Октября, Орджоникидзе и Машиностроителей.

Все актуальные перекрытия дорог опубликованы на информационной карте Екатеринбурга.

Напомним, с 1 июня в Екатеринбурге на месяц перекрывают основной выезд из микрорайона Солнечный.

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