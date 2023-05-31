Екатеринбуржцы получат скидку на проезд в электричке к 300-летию уральской столицы

В преддверии 300-летия Екатеринбурга пассажиры пригородных поездов могут получить скидку 20% на проезд. Она распространяется на абонементные билеты в зоне действия единого городского тарифа.
Перевозчик "АО "Свердловская пригородная компания" (СПК) установил специальную цену на поездки в электричках, курсирующих в формате "наземного метро" в границах муниципалитета. Она будет действовать в период с 1 июня по 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
Новая цена распространяется на абонементы следующих видов:
- "Ежедневно на 1 месяц",
- "Ежедневно на 10 дней",
- "Рабочего дня на 10 дней",
- "Рабочего дня на 20 дней".
Оформить их можно в стационарных пригородных кассах СПК. Подробности — в кассах и на сайте перевозчика.
Ранее "Областная газета" писала, что фотографии известных горожан появятся на улицах к 300-летию Екатеринбурга.
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Нынешний год для региона – особый. Наша славная столица, Екатеринбург, отметит 300-летие. Уже пошел отсчет дел, решений и событий, приуроченных к этой дате.