В России пройдет эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте

Эксперимент пройдет на добровольной основе в заинтересованных регионах. Фото: Галина Соловьева

Механизм, который позволит льготникам оформить виртуальную социальную карту и использовать ее в общественном транспорте, стартует в России сегодня, 1 июня. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Эксперимент пройдет на добровольной основе в заинтересованных регионах. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Чтобы создать виртуальную социальную карту, необходимо привязать карту "Мир" к смартфону в платежном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной социальной карты через специальную форму на портале Госуслуг и дождаться уведомления о ее готовности. В дальнейшем достаточно будет приложить смартфон к терминалу в транспорте. Система определит, есть ли у человека необходимая льгота. В случае подтверждения ему будет предоставлен бесплатный проезд.

Эксперимент продлится до 1 июля 2024 года.

Система виртуальных карт внедряется для удобства. При желании человек может продолжать пользоваться обычными картами без всяких ограничений.

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу партию новых белорусских троллейбусов