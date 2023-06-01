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Общество / Авто и транспорт
1 июня 2023, 13:15

В России пройдет эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте

Социальные карты

Эксперимент пройдет на добровольной основе в заинтересованных регионах. Фото: Галина Соловьева

Механизм, который позволит льготникам оформить виртуальную социальную карту и использовать ее в общественном транспорте, стартует в России сегодня, 1 июня. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Эксперимент пройдет на добровольной основе в заинтересованных регионах. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Чтобы создать виртуальную социальную карту, необходимо привязать карту "Мир" к смартфону в платежном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной социальной карты через специальную форму на портале Госуслуг и дождаться уведомления о ее готовности. В дальнейшем достаточно будет приложить смартфон к терминалу в транспорте. Система определит, есть ли у человека необходимая льгота. В случае подтверждения ему будет предоставлен бесплатный проезд.

Эксперимент продлится до 1 июля 2024 года.

Система виртуальных карт внедряется для удобства. При желании человек может продолжать пользоваться обычными картами без всяких ограничений.

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Областная газета Свердловской области

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