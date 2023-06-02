На Серовском тракте дорожники проконтролировали качество ремонта

Пробы материалов асфальтобетонного завода и ремонтируемой дороги испытывают на состав, прочность, водостойкость. Фото: Борис Ярков

Дорожники проконтролировали качество ремонта на участке с 87-го по 94-й километр Серовского тракта. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

По данным департамента информационной политики региона, Управление автодорог Свердловской области систематически контролирует качество ремонтируемых участков. Без многоступенчатой проверки ни один обновленный участок региональной дорожной сети не принимается.

Как рассказал первый заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Владимир Оглоблин, единая система для контроля качества ремонта включает три этапа:

входной контроль материалов,

операционный контроль, когда заказчик и подрядчик контролируют ход строительно-монтажных работ и соблюдение технических параметров,

контроль отдельных работ и объекта в целом.

"В системном контроле заинтересован в том числе и подрядчик, поскольку гарантия на отремонтированные дороги составляет 5 лет", — подчеркнул Владимир Оглоблин.

Фото: Борис Ярков

Особое внимание уделяется качеству материалов. Для этого в Управлении автодорог работает аттестованная лаборатория. Для каждого объекта состав асфальтобетонных смесей заранее согласовывается. Пробы материалов асфальтобетонного завода и ремонтируемой дороги испытывают на состав, прочность, водостойкость и другие показатели. Позже дорожники производят отбор кернов из слоев основания и покрытия проезжей части. Именно по такой схеме организован контроль ремонта дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

Накануне специалисты лаборатории Управления автодорог выезжали на участок улицы Восточной от Первомайской до Малышева в Екатеринбурге. Там также был проведен контроль качества полотна. Испытания подтвердили полное соответствие качества проб установленным нормам.

Фото: Борис Ярков

Ранее "Областная газета" писала, что в этом году на восьми участках свердловских дорог появятся детекторы транспортного потока.

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