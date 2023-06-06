В Екатеринбурге у концерна "Калина" и в Академическом районе будет ограничено движение транспорта

С 17 июня по 10 августа 2023 года из-за строительства трамвайной линии в Академический район будет закрыто движение транспорта на нескольких участках. Ограничения также вводятся в районе концерна "Калина". Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
В Академическом районе нельзя будет проехать:
- по нечетной стороне от дома № 43 на улице Серафимы Дерябиной до дома № 189ж на улице Волгоградской. Движение будет организовано по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной;
- от дома № 2 на улице Зоологической до улицы Серафимы Дерябиной;
- по дублеру улицы Серафимы Дерябиной от дома № 30 до дома № 30б по улице Серафимы Дерябиной.
В районе концерна "Калина" с 17 июня по 21 июля 2023 года рабочие закроют движение транспорта по съезду Егоршинского подхода и ограничат движение на улице Комсомольской. Там ведется строительство транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.
Нельзя будет проехать по съезду с Егоршинского подхода на улицу Комсомольскую. Также будет ограничено движение по улице Комсомольской от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой, в том числе на кольце у концерна "Калина".
Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге изменится схема движения автобуса № 28.
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