На оживленном перекрестке Екатеринбурга отремонтируют трамвайные пути

Трамвайные пути отремонтируют на перекрестке улиц Маневровой и Технической. Фото: Галина Соловьева

В июле на перекрестке улиц Маневровой и Технической в Екатеринбурге отремонтируют трамвайные пути. В связи с этим на участке будет закрыто движение для всех видов транспорта.

По данным ЕМУП "Городской транспорт", ограничения начнут действовать с полуночи 1 июля и продлятся до 5 утра 3 июля. Трамваи № 7, 10, 12, 13 и 24 временно перестанут ходить в обоих направлениях. Автомобилистам предложен объезд по улицам Технической, Расточной, Ватутина и Соликамской.

Также с 19 июня 2023 года по 30 сентября 2025 года в Екатеринбурге закрывается движение по переулку Механическому от дома № 18 до улицы Войкова. На участке застройщик будет вести работы по возведению жилого комплекса. Объезд для водителей предусмотрен по улицам Каширской, Стачек и Войкова.

Напомним, в Екатеринбурге на месяц закроют для движения улицу 22 Партсъезда.

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