Дорожный патруль

Один из способов проверки - отбор кернов. Это вырезание образцов породы в скважине и извлечение их на поверхность для исследования

Специалисты областного управления автодорог проинспектировали ремонтные работы на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов – важнейшей транспортной артерии региона, которая связывает областной центр с северными территориями. На участке с 87-го по 94-й километр вблизи Невьянска они провели замеры дорожного полотна и взяли пробы асфальтобетонной смеси.

Серовский тракт ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Без многоступенчатой проверки специалистов не принимается ни один обновленный участок региональной трассы.

– Сначала проводится входной контроль материалов. Затем операционный контроль, когда заказчик и подрядчик совместно контролируют ход строительно-монтажных работ и соблюдение параметров. А завершает цикл приёмочный контроль отдельных работ и объекта в целом. В системном контроле заинтересован и подрядчик, поскольку гарантия на дороги составляет пять лет, – рассказал первый заместитель начальника управления автодорог Владимир Оглоблин.

Особое внимание дорожники уделяют качеству материалов. Для этого в управлении действует аттестованная лаборатория. Состав асфальтобетонных смесей предварительно согласуется для каждого объекта. Затем берутся пробы материалов асфальтобетонного завода и с ремонтируемой дороги, которые испытываются на состав, прочность, водостойкость. Позже дорожники производят отбор кернов из слоёв основания и покрытия проезжей части.