На электричку – с комфортом

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Администрация Екатеринбурга выделила Железнодорожному и Октябрьскому районам почти 16 млн рублей на обустройство подходов к железнодорожным станциям «ВИЗ», «Шарташ» и «Шувакиш» в рамках проекта «Наземное метро». Работы планируется выполнить до конца лета. Что изменится для горожан – в материале «ОГ».

Как пояснили в пресс-службе екатеринбургской мэрии, к станции «ВИЗ» подтянут автобусные маршруты: со стороны улицы Ольховской сделают остановки и парковочные карманы. Здесь смогут пересесть на общественный транспорт жители Академического, Широкой речки и Солнечного и быстро добраться до центра города и обратно. На самой станции Свердловская железная дорога (СвЖД) уже построила современный пешеходный переход и лифты для удобного выхода на платформы.

Вокруг станций «Шарташ» и «Шувакиш» благоустроят подъездные пути, чтобы пассажиры могли с комфортом добираться до железнодорожных платформ. Все работы планируется выполнить к осени текущего года.

Также в 2023 году в уральской столице СвЖД модернизирует станцию «Аппаратная» на линии Екатеринбург – Егоршино и платформу «Компрессорный завод» и построит новую платформу – на «Синих камнях». Благо­устройство прилегающих территорий и монтаж остановочных комплексов для подъезжающих автобусов возьмет на себя мэрия. В 2024 году аналогичные работы СвЖД и муниципальные власти планируют выполнить на станциях «Ботаническая», «Керамик» и «Вторчермет».

Наземное метро – сеть электричек вокруг Екатеринбурга, запустить которую приняли решение в 2022 году правительство Свердловской области, СвЖД и администрация уральской столицы, подписав соответствующее соглашение. Электротранспорт будет курсировать по двум маршрутам: «Новокольцовский» – до аэропорта Кольцово, районов Солнечный, Академический и Широкая речка протяженностью 31 км и «Юго-Западный» по районам ВИЗ, Ботанический, Вторчермет и другим протяженностью 43 км (см. «ОГ» № 172 от 21.09.2022 г.). К ним подведут железнодорожные ветки из городов-спутников: Ревды, Первоуральска, Среднеуральска, Верхней Пышмы, Березовского, Сысерти и Арамиля. Таким образом, Екатеринбургская агломерация получит общую транспортную магистраль. В результате, по прогнозам транспортников, пассажиропоток внутри Екатеринбурга вырастет с 233 млн поездок ежегодно до 300 млн, а маятниковая миграция достигнет рекордной отметки – 400 тысяч человек ежесуточно.

Стоимость проекта наземного метро оценивается в 100 млрд рублей. Полностью реализовать его планируется к 2030 году. Между тем, губернатор Евгений Куйвашев на рабочей встрече с главой СвЖД Иваном Колесниковым 19 мая заявил, что линия наземного метро «Новокольцовский» будет запущена уже в текущем году. Она соединит построенные студенческие общежития с учебными заведениями города. Кроме того, в этом же году в маршрут планируется включить один из самых крупных городов-спутников Екатеринбурга – Первоуральск, где проживает более 100 тысяч человек.