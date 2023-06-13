Сцена из спектакля «Гроза» – Театр юного зрителя, г. Нижнекамск, Татарстан. фото предоставлено организаторами фестиваля «Ирбитские подмостки»

Вчера стартовал XII Межрегиональный театральный фестиваль «Ирбитские подмостки». Фестиваль рожден 30 лет назад, проходит раз в два года, меняя тематику. Нынче в связи с объявленным в России Годом Островского интригующим названием фестиваля стало – «Островский и другая классика».

Ирбитский драматический - единственный из муниципальных театров Свердловской области, который учредил и так долго проводит свой фестиваль. Событие объединяет не только театры Уральского федерального округа, но и участников из других российских регионов - государственные театры крупных региональных центров, а также небольшие коллективы, работающие в маленьких провинциальных городах, театры частные. В зависимости от вызовов времени, актуальных событий в разные годы выбиралась соответствующая тематика фестиваля - "От классики до новой драмы", "Эхо Года театра", "В зоне турбулентности" и т. д. И вот - объявленный Президентом РФ Год Островского (в связи с 200-летием со дня рождения драматурга), что для театра, носящего имя Александра Островского, стало дополнительным козырем. И поводом для новой идеи.

"Островский и другая классика" подразумевает участие в фестивале не только спектаклей по пьесам А. Н. Островского и его современников, но и новое прочтение хрестоматийных текстов. На XII фестиваль "Ирбитские подмостки" было принято более 50-ти заявок, из которых экспертный совет отобрал 10 спектаклей конкурсной программы. В афишу, кроме спектакля "Поздняя любовь" Ирбитской драмы, вошли постановки театров из Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Истры, Верхнего Уфалея, Самары и т. д. Свердловскую область, наряду с хозяином площадки фестиваля, представляют Новоуральский театр кукол, Екатеринбургский детский театр балета "Щелкунчик", Нижнетагильский Новый молодежный театр. В соответствии с замыслом нынешнего фестиваля, представлена русская классика от Гоголя, Достоевского, драматурга Николая Соловьева. Персона года - великий русский драматург Александр Островский, точнее - его наследие, заявлено в афише хрестоматийными названиями "Поздняя любовь", "Гроза", а также малоизвестным "Не всё на небе будет ночь".

Комментарий Лилия ГУНДЫРЕВА, директор Ирбитского театра драмы: – Фестиваль собрал в Ирбите более 160 участников. Основную нагрузку театр взял на себя. Есть помощь СТД России, поддержка министерства культуры Свердловской области. Нынешняя тема фестиваля очень значима. Островский в новом театральном прочтении! Мы привыкли к классическому представлению пьес драматурга. А здесь ждем экспериментов. Может быть, постмодернизм? Может, эклектика? Всё любопытно. Особенно для молодого зрителя, а мы ждем его по Пушкинской карте на всех спектаклях.

Поскольку продолжается реставрация и масштабная реконструкция исторической сцены Ирбитского драматического театра (напомню - старейшего на Урале), спектакли большой формы будут идти на театрально-концертных площадках Дворца культуры им. В. Костевича и Центра детского творчества "Кристалл", спектакли малой формы примет "театр в банке" - обустроенная в здании бывшего Казначейства сценическая площадка, которая временно стала основной для Ирбитской драмы.

В составе жюри XII фестиваля "Ирбитские подмостки" - критики-театроведы и практики театрального дела во главе с кандидатом искусствоведения Павлом Рудневым. За жюри - профессиональные оценки представленного на фестивале. А зрителям, надо полагать, он "просто" доставит удовольствие, ведь отдельно в афишу включены спектакли для семейного просмотра и те, что рассчитаны на детскую и молодежную аудиторию. Кроме того, в дни фестиваля его участников, ирбитских зрителей и гостей города ждут события культурно-образовательной программы, в частности - лекция помощника худрука МХТ им. Чехова Павла Руднева "Значение Островского для российского театра" и кругый стол "Смотрим классику сегодня".

Наглядный обмен опытом, новые творческие связи между разными регионами России, театральными деятелями и коллективами, в результате которых рождаются новые художественные проекты, - все это фестиваль "Ирбитские подмостки". В разные годы в нем участвовали театры, имеющие широкую известность, - пермский "Театр "У моста", тюменский "Ангажемент", "Коляда-театр". Нынешние участники - приращение команды единомышленников. А кроме имени Островского, "Ирбитские подмостки"-2023 освящены памятью недавно ушедшего из жизни бывшего главного режиссера Ирбитской драмы Валерия Медведева, который и стал когда-то вдохновителем и организатором фестиваля.