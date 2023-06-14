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Общество / Авто и транспорт
14 июня 2023, 15:16

В Свердловской области будет создана сеть зарядных станций для электротранспорта

Транспорт

Зарядные станции для электротранспорта будут создавать в Свердловской области в зависимости от потребностей пользователей. Фото: Владимир Мартьянов

Соглашение о создании сети зарядных станций и программного обеспечения для их работы подписали министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и генеральный директор компании-оператора развития зарядной инфраструктуры Hyper Алексей Тихонов, сообщает департамент информационной политики региона. 

Подписанный документ стал еще одним шагом в системной работе региональных властей, которая направлена на развитие экологичных и высокотехнологичных видов транспорта на Среднем Урале. Отметим, в конце 2022 года по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе ввели субсидии, с помощью которых можно частично возместить затраты на техническое присоединение к сетям зарядных станций и приобретение оборудования для них.

Компания-оператор займется созданием в регионе сети электрических зарядных станций и разработает меры поддержки, которые помогут сформировать устойчивый спрос на электротранспорт. Также в рамках соглашения предусмотрена работа по развитию платформенных решений для взаимодействия с пользователями электромобилей.

Формирование зарядной инфраструктуры будет идти в Свердловской области с учетом транспортных потоков и потребности в электроэнергии для зарядки. Правительство региона рекомендует компании-оператору локации, где больше всего могут быть востребованы станции зарядки, а также окажет методологическую и консультационную поддержку при разработке проекта размещения объектов инфраструктуры.

"Свердловская область всегда открыта для проектов, которые развивают инфраструктуру региона. Это один из таких проектов, который сделает наши города более инновационными и устремленными в будущее, как с точки зрения внедрения новых технологий, так и в части создания комфортной среды для жителей области", — подчеркнул Василий Старков.

"Модель комплексного развития электродвижения в регионах уже успешно отработана командой Hyper и неплохо зарекомендовала себя. Сегодня мы видим огромный интерес к этому опыту со стороны региональных властей и крупных городских агломераций. Свердловская область — один из самых промышленно развитых регионов в стране — обладает огромной перспективой для развития новой отрасли электромобильности. Мы готовы реализовать проект в кратчайшие сроки, чтобы жителям было удобно пользоваться электротранспортом", — отметил Алексей Тихонов.

Соглашение направлено на реализацию Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации. Согласно документу, к 2030 году каждый десятый российский автомобиль будет электрическим. Для их эксплуатации нужна зарядная инфраструктура.

Ранееминистерство энергетики РФ одобрило план развития энергокомплекса Свердловской области на шесть лет. 

Областная газета Свердловской области

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