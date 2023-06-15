В Екатеринбурге три автобусных маршрута изменят схему движения

Автобусы будут объезжать перекрытые участки по улице Анны Бычковой, дублеру Сибирского тракта, Егоршинскому подходу, улице Малышева. Фото: Галина Соловьева

Схема движения автобусных маршрутов № 54, 054, 60 изменится на период с 17 июня по 21 июля 2023 года. Это связано с ограничением движения транспорта по улице Комсомольской от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой и закрытием съезда с Егоршинского подхода на Комсомольскую.

Автобусы № 54, 054, 60 при движении от конечной "Синие Камни" будут объезжать перекрытые участки по улице Анны Бычковой, дублеру Сибирского тракта, Егоршинскому подходу, улице Малышева и далее следовать по маршруту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Временно отменяются остановки "Уралобувь" и "Мира". Транспорт будет высаживать пассажиров на остановках "Микрорайон Комсомольский", "Улица Новгородцевой", "Развилки" и "Комсомольская улица".

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге у концерна "Калина" и в Академическом районе будет ограничено движение транспорта.