Пермский тракт в сторону Екатеринбурга встал в пробку

На разных участках Пермского тракта ведутся ремонтные работы. Фото: Полина Зиновьева

На Пермском тракте водители, едущие в сторону Екатеринбурга, встали в пробку. Как следует из данных интернет-сервиса Яндекс.Карты, затруднения в движении наблюдаются на протяжении 15 километров.

Замедлять движение автомобилистам приходится примерно с 308-го километра трассы. При приближении к Ревде транспорт начинается двигаться с минимальной скоростью.

По данным ФКУ "Уралуправтодор", движение затруднено в связи с большим транспортным потоком и дорожными работами. Водителей просят соблюдать дистанцию и скорость, а также заранее планировать свой маршрут.

Фото: скриншот сервиса Яндекс.Карты

Отметим, сейчас на Пермском тракте ведутся сразу несколько видов работ. В районе развязки на Ревду осуществляется капитальный ремонт путепровода. Движение организовано по съездам. Работы продлятся до 31 декабря 2024 года.

Далее ремонт дороги идет на 318-м километре, на участке действует ограничение скорости 50 километров в час. Работы строители планируют завершить 1 сентября следующего года.

В районе поворота на Первоуральск ведется капитальный ремонт путепровода, который закончится к 1 сентября 2024 года. На участке также действует ограничение скорости до 50 километров в час.

Напомним, в общей сложности на трассе Пермь — Екатеринбург отремонтируют 14 мостов и путепроводов.