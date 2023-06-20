Ремонт дорожного полотна на Тюменском тракте возле Екатеринбурга продлится до 1 июля

Движение в сторону Тюмени осуществляется по одной полосе. Фото: Павел Ворожцов

На участке с 13 по 18 км автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень в сторону Тюмени Уралуправтодор ведет устройство слоев износа. Дорожники работают с 20:00 до 7:00 часов. Ремонт продлится до 1 июля.

По сообщению пресс-службы Уралуправтодора, движение осуществляется по одной полосе, а в сторону Екатеринбурга — в штатном режиме.

Отметим, что устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушение верхнего слоя покрытия, а также восстановить его ровность и сцепление. Технология хорошо зарекомендовала себя в климатических условиях Урала.

Если вы стали свидетелем нештатной ситуации на федеральных трассах, звоните бесплатно в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу Уралуправтодора по телефону: 8 800 200-63-06.

Ранее "Областная газета" писала, что на трассе Пермь — Екатеринбург в районе Ревды закрыт проезд по путепроводу.