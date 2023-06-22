На маршруте "Ласточки" Екатеринбург — Бокситы появится новая остановка

Незначительно изменится время прибытия и отправления "Ласточек" на маршруте. Фото Алексей Кунилов

По запросам жителей северных районов региона Свердловская железная дорога (СвЖД) вводит дополнительную остановку скорых пригородных поездов "Ласточка" сообщением Екатеринбург — Бокситы. С 1 июля 2023 года они будут останавливаться на станции Красный Железняк (поселок Рудничный).

Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, незначительно изменится время прибытия и отправления "Ласточек" на маршруте:

№ 7075 Екатеринбург — Бокситы отправление в 16:00 местного времени (по графику). Прибытие на станцию Красный Железняк в 22:30, отправление в 22:31. Остановка Краснотурьинская — прибытие/отправление в 22:44–22:45 (позже на 3 минуты), Лесная Волчанка — в 23:06–23:07 (позже на 3 минуты), прибытие на станцию Бокситы в 23:32 (позже на 2 минуты);

№ 7076 Бокситы — Екатеринбург будет отправляться в 4:13 (раньше на 2 минуты), Лесная Волчанка 4:37–4:38 (раньше на 2 мин), остановка Краснотурьинская — в 5:00–5:01 (раньше на 2 минуты), Красный Железняк — в 5:13–5:14, прибытие в Екатеринбург в 11:44 (по графику).

При поездке со станции Красный Железняк, где нет пригородных касс, пассажиры могут оформить проездной документ у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора).

Ранее "Областная газета" писала, что по губернаторскому маршруту Екатеринбург — Качканар отправился десятимиллионный пассажир на "Ласточке".

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