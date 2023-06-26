На Эльмаше из-за ремонта трамвайных путей будет ограничено движение транспорта

На время ограничения движения в обоих направлениях перестанут ходить трамваи № 2 и 25. Фото: Галина Соловьева

Специалисты ЕМУП "Городской транспорт" из-за ремонта трамвайных путей временно закроют для проезда улицу Старых большевиков. Работы пройдут в 3 этапа.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, с 00:00 8 июля до 5:00 10 июля 2023 года рабочие закроют движение по перекрестку улиц Старых большевиков и Красных командиров. Участок можно объехать по улицам Войкова, Шефской, Лобкова, Старых большевиков, Кобозева и Стачек.

С 00:00 15 июля до 5:00 17 июля нельзя будет проехать по перекрестку улиц Старых большевиков и Войкова. Объезд организуют по улицам Шефской, Красных командиров, Стачек, Старых большевиков и Фрезеровщиков.

С 00:00 22 июля до 5:00 25 июля закроют движение по перекресткам улиц Старых большевиков и Кобозева, а также Старых большевиков и Лобкова. Автомобилисты смогут проехать по улицам Шефской, Энтузиастов, Войкова, Стачек, Красных командиров и Старых большевиков.

На время ограничения движения в обоих направлениях перестанут ходить трамваи № 2 и 25 на участке улицы Старых большевиков от конечной "Фрезеровщиков" до остановки "Энтузиастов".

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге изменится схема движения трех автобусных маршрутов.

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