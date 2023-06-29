С завтрашнего дня "Ласточки" Екатеринбург — Серов будут курсировать ежедневно

На участке Екатеринбург — Нижний Тагил в дни пиковых нагрузок серовские "Ласточки" будут следовать сдвоенным составом из 10 вагонов. Фото: Алексей Кунилов

С 30 июня 2023 года скорые пригородные поезда "Ласточка" сообщением Екатеринбург — Серов будут ходить ежедневно. Таким образом, у жителей населенных пунктов на севере Свердловской области появится больше вариантов для поездок.

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, сейчас "Ласточки" № 7071/7072 Екатеринбург — Серов курсируют 2 раза в неделю: из Екатеринбурга — по пятницам и воскресеньям, из Серова — по субботам и понедельникам. Также через Серов проходят ежедневные "Ласточки" № 7075/7076 Екатеринбург — Бокситы, маршрут инициирован губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Время отправления/прибытия не изменится:

№ 7071 Екатеринбург — Серов отправление в 17:25 (здесь и далее время местное), прибытие в 23:03;

№ 7072 Серов — Екатеринбург отправление в 3:18, прибытие в 9:21.

Остановки: ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ляля, Лобва.

На участке Екатеринбург — Нижний Тагил в дни пиковых нагрузок серовские "Ласточки" будут следовать сдвоенным составом из 10 вагонов: поезд № 7071 — по пятницам и воскресеньям, поезд №7072 — по субботам и понедельникам.

Стоимость проезда по полному тарифу по маршруту Екатеринбург — Серов составляет 738 рублей. Действуют все виды льгот. Приобрести билеты можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании, а также при помощи мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Продажи начинаются за 10 суток до даты отправления. При посадке в электропоезд помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Ранее "Областная газета" писала, что на маршруте "Ласточки" Екатеринбург — Бокситы появится новая остановка.

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