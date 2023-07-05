В Екатеринбурге на улице Волгоградской изменится схема движения трамваев и автобусов

Пять трамвайных маршрутов изменят путь следования. Фото: Алексей Кунилов

Специалисты АО «Трест Уралтрансспецстрой» с 5 июля по 1 августа 2023 года ограничили движение транспорта по путепроводу на улице Волгоградской. До окончания работ закрыто движение трамваев от остановки «Волгоградская» до Западного трамвайного депо в обоих направлениях.

Ограничения связаны с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в район Академический. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Пять трамвайных маршрутов изменят путь следования:

маршрут № 1 пойдет от остановки «Вторчермет» через улицы Титова, 8 Марта, Радищева, Белореченскую до остановки «Волгоградская»;

маршрут № 3 — от ЦПКиО через улицы Мичурина, Тверитина, Луначарского, Челюскинцев, Московскую, Верх-Исетский бульвар, остановку «ВИЗ», улицы Татищева, Викулова до Западного трамвайного депо;

маршрут № 18 — от Западного трамвайного депо через улицы Викулова, Татищева, проспект Ленина, Гагарина, Блюхера до остановки «Шарташ»;

маршрут № 19 — от Западного трамвайного депо через улицы Викулова, Красноуральскую, Халтурина, Бебеля, Машиностроителей до остановки «Машиностроителей»;

маршрут № 21 — от ЦПКиО через улицы Мичурина, Тверитина, Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Радищева, Белореченскую до остановки «Волгоградская».

С 7 июля по 1 августа 2023 года будет изменена схема движения автобусных маршрутов:

маршрут № 12 при движении в центр — по улицам Репина — Начдива Васильева — Шаумяна — Белореченской — далее по маршруту. При движении из центра — по улицам Белореченской — Шаумяна — Начдива Васильева — Репина — далее по маршруту;

маршруты № 019 и № 016 при движении из центра — улица Репина — Объездная дорога — улица Вильгельма де Геннина — далее по маршруту. При движении в центр — улица Вильгельма де Геннина — Объездная дорога — Репина — далее по маршруту;

маршрут № 76 при движении в центр — по улицам Репина — Заводской — Шаумяна — Белореченской — далее по маршруту. При движении из центра — по Белореченской — Шаумяна — Заводской — Репина — далее по маршруту;

маршрут № 42, 46 при движении из центра — по улицам Ясной — Волгоградской — Белореченской — Шаумяна — Серафимы Дерябиной — далее по маршруту.

Ранее «Областная газета» писала, что на Эльмаше из-за ремонта трамвайных путей будет ограничено движение транспорта.