В Новокольцовском открылись два новых бульвара

Проекты ИБК помогают развивать улично-дорожную сеть регионов и обеспечивать доступ к важным объектам, в том числе жилым микрорайонам. Фото: Павел Ворожцов

Главные транспортные артерии будущего кампуса мирового уровня и Деревни Международного фестиваля университетского спорта открылись в Новокольцовском. Строительство Экспо-бульвара и реконструкция Новосинарского бульвара в Екатеринбурге стали возможны благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам (ИБК), заявку на которые защитил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Благодаря ИБК появилась возможность развить транспортную структуру, а именно: увеличилась скорость жилищного строительства и появилось больше предпосылок по формированию комфортной среды для жизни. Также ИБК помогают достичь цели национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: Павел Ворожцов

«Строительно-монтажные работы стартовали в конце 2021 года и были выполнены в преддверии масштабного события — Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе. По дорогам уже открыто движение. Они сделают более быстрым и комфортным проезд к Международному выставочному центру «Екатеринбург-Экспо», «Конгресс-Холлу», Дворцу водных видов спорта, а также улучшат транспортную доступность жилого района Новокольцовский», — сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Протяженность Экспо-бульвара — 540 метров. Специалисты уже оборудовали дренажную систему, ливневую канализацию, установили светофоры, фонарные столбы и камеры видеонаблюдения. Также на озелененном бульваре оборудованы велодорожки.

Фото: Павел Ворожцов

Длина Новосинарского бульвара более километра. Участок связывает Сибирский тракт и Экспо-бульвар. Уже готовы остановки общественного транспорта, проложены велосипедные дорожки и выполнено озеленение.

«Теперь шестиполосная дорога соответствует современным нормативным требованиям. Она напрямую соединит Сибирский тракт и ЕКАД, обеспечивает связь с улицами 100-летия Уральского университета и Универсиады, Экспо-бульваром. Проекты ИБК помогают развивать улично-дорожную сеть регионов и обеспечивать доступ к важным объектам, в том числе жилым микрорайонам», — отметил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Фото: Павел Ворожцов

Деревня Международного фестиваля университетского спорта стала первым этапом строительства кампуса УрФУ, создание которого последовательно продвигал на федеральном уровне губернатор Евгений Куйвашев. Помимо этого, рядом строители начали подготовку площадки под учебные корпуса кампуса.

Ранее «Областная газета» писала, что строители с опережением графика ремонтируют самые загруженные участки дорог на Среднем Урале.