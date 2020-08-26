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Общество / Благоустройство и ЖКХ
26 августа 2020, 15:35

В Нижнем Тагиле открыли реконструированную площадь на улице Зари

Владислав Пинаев на обновлённой площади

На реконструкцию территории было потрачено более 19 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В микрорайоне "Пихтовые горы" Нижнего Тагила после капитального ремонта открылась площадь на пересечении улицы Зари и проспекта Вагоностроителей. На реконструкцию территории было потрачено более 19 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, в торжественной церемонии открытия площади принял участие мэр города Владислав Пинаев. Отмечается, что благодаря главе Нижнего Тагила, свердловскому правительству и активной позиции жителей проспекта Вагоностроителей, территория, которая не ремонтировалась почти 40 лет, была включена в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на 2017-2024 годы".

Сотрудники МУП "Тагилдорстрой", которые занимались реконструкцией площади, уложили новую тротуарную плитку, установили современное освещение, построили парковку на 54 места, а также высадили деревья и газон.

"Это лишь малая часть того, что реализуется сейчас в Нижнем Тагиле. В этом году будут сданы в эксплуатацию ещё три общественные территории: многофункциональная спортивная площадка в Девятом посёлке, парк Победы и экопарк в микрорайоне "Муринские пруды", - заявил Владислав Пинаев.

Предприниматель Константин Черников, инженер службы заказчика городского хозяйства Анна Бубнова, директор ООО "Унистрой" Арам Варданян, мастер ООО "Унистрой" Артём Чащин и плиточник ООО "Унистрой" Некруз Холмуродов получили из рук главы Нижнего Тагила благодарности за активное участие в благоустройстве площади.

Областная газета Свердловской области

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