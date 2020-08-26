Глава Ирбита рассказал губернатору Свердловской области о ходе благоустройства города

По словам Николая Юдина, в 2019 году на территории муниципалитета ввели в эксплуатацию 12,9 км газопровода. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с главой Ирбита Николаем Юдиным. В ходе разговора обсуждался ход выполнения работ по развитию и благоустройству города.

"Сегодня есть определённые позитивные изменения, но в то же время существуют и накопившиеся проблемы, которые требуют комплексных решений. К числу наиболее важных вопросов относятся дорожное строительство и благоустройство территорий, проведение капремонтов и строительство жилья, реставрация объектов культурного наследия и развитие социальной инфраструктуры", - заявил Евгений Куйвашев.

Глава Ирбита сообщил губернатору, что в городе завершён ремонт сразу нескольких объектов культурного наследия - дома на улицах Карла Либкнехта, Ленина и Володарского. Также за первую половину текущего года была отремонтирована кровля Главного торгового павильона Ирбитской ярмарки и подготовлена концепция развития исторического здания. Помимо этого строители приступили к реконструкции сооружений на улицах Красноармейской, Коммуны и Кирова, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

По словам Николая Юдина, в 2019 году на территории муниципалитета ввели в эксплуатацию 12,9 км газопровода. Он также отметил, что проектная документация для строительства очистных сооружений бытовых сточных вод уже готова. Кроме того, сейчас в Ирбите создаётся инфраструктура для обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Евгений Куйвашев принял решение о дополнительной поддержке дорожного и жилищного строительства на территории муниципалитета.