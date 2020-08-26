Свердловские операторы по обращению с ТКО получат 73 миллиона на компенсацию убытков

Следующие транши из федеральной казны поступят до конца октября - ноября 2020 года. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловским операторам по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) возместят убытки, понесённые в период действия режима самоизоляции и распространения коронавирусной инфекции. Так, из федерального бюджета на эти цели будет направлено 73 млн рублей.

"Главным образом на деятельность операторов повлияло значительное увеличение объёмов вывозимого в период самоизоляции жителей мусора. Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, работа в данном направлении осуществлялась без сбоев и не прекращалась ни на один день", - подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, добавив, что увеличение числа работающих специалистов и техники не могло не сказаться на финансовом состоянии компаний.

Всего, по словам главы регионального минЖКХ, на поддержку свердловских операторов по обращению с ТКО предусмотрено порядка 219 млн рублей. Следующие транши из федеральной казны поступят до конца октября - ноября 2020 года, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

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