В сельских поселениях региона делают новые дороги

Ремонт дорог в сельских территориях случается не часто, поэтому всегда становится событием для жителей. Фото: Алексей Кунилов

Бездорожье в сельских территориях – явление, к сожалению, распространённое и местным жителям уже привычное. Если в крупных городах закатывают в асфальт буквально всё подряд (благо бюджет позволяет), то деревенским чиновникам приходится расставлять приоритеты. И больше одной-двух дорог в год ремонтировать не получается. Да и протяжённость восстановленных дорожных участков невелика.

В Галкинском сельском поселении нынче сделали дорогу по улице Агрономической (село Галкинское). Расходы на ремонт составили 1,6 млн рублей. Эта дорога имеет особое значение для сельчан, рассказала глава поселения Анжелика Шумакова:

– По улице Агрономической идёт подъезд к нашей школе, детскому саду, котельной и фельдшерско-акушерскому пункту. Дорога очень востребована жителями. Ремонтные работы на сегодняшний день завершены. Уложен новый асфальт, сделана разметка, установлены знаки. Протяжённость новой дороги – 245 метров.

В Восточном сельском поселении идёт ремонт дорог в селе Никольском и посёлке Восточном. На восстановление дорожного полотна власти выделили 2,4 млн рублей.

– В Никольском делаем дороги по улицам Набережная и Октябрьская, в переулках Новый и Первый. В Восточном – улицу Южную и Комарова. Конечно, это не капремонт, но наши жители всё равно рады – эти дороги регулярно испытывают транспортные нагрузки, их состояние было не самым лучшим, – прокомментировал глава поселения Николай Журский.

В Сладковском сельском поселении нынче привели в порядок дороги в селе Сладковском – по улице Северной и в переулке Первомайском. Затраты муниципалитета – 1,2 млн рублей. В Калиновском СП в асфальт закатывают дорогу на въезде в посёлок Порошино, ремонт обойдётся в 3,5 млн рублей. А в Зареченском СП от асфальтового покрытия решили отказаться из-за нехватки средств – в деревне Коровякова и посёлке Восход дороги отсыпают щебнем.

Без новый дорог в этом году останется Ницинское сельское поселение. Глава территории Татьяна Кузеванова сказала прямо:

– Ремонтных работ не будет – нет денег.

А вот Краснополянское СП по дорожным работам в этом году вышло в лидеры. В сёлах Елань, Чурманском и Краснополянском дороги ремонтируют капитально, включая съезды к жилым домам. Общая протяжённость отремонтированных участков – почти километр. Бюджетные затраты – 21 млн рублей. В Чурманском дорогу по улице Технической даже оснастят современными пешеходными ограждениями и дорожными знаками, установят новый светофор и автопавильон.

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