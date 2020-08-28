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Общество / Благоустройство и ЖКХ
28 августа 2020, 14:25

В Свердловской области представлена обновлённая программа капремонта домов на 2015 — 2044 годы

капремонт

В обновлённый перечень домов, подлежащих капремонту в указанный период, вошли более 28 тысяч объектов. Фото: Павел Ворожцов.

Правительство Свердловской области внесло изменения в региональную программу капитального ремонта многоквартирников на 2015-2044 годы. В обновлённый перечень домов, подлежащих капремонту в указанный период, вошли более 28 тысяч объектов.

Новая редакция списка представлена в постановлении регионального правительства №578-ПП, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

В документе приводится список адресов многоквартирников с указанием года постройки и года проведения последнего капремонта, вида предстоящих и уже проведённых работ и их периода.

Перечень включает в себя дома, расположенные как в крупных городах региона, так и в небольших населённых пунктах.

Добавим, что изменения в региональную программу капремонта, в том числе в перечень домов, вносятся ежегодно.

Напомним, ранее в Свердловской области установили новый размер минимального взноса на капремонт. Он начнёт действовать с 1 января 2021 года и составит 10 рублей 11 копеек, что на 39 копеек больше размера действующей платы.

Областная газета Свердловской области

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