Глава минЖКХ Свердловской области принял участие в открытии спортивной площадки в Нижнем Тагиле

Всего на обустройство площадки было потрачено 16 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В микрорайоне "Девятый посёлок" Нижнего Тагила появилась многофункциональная спортивная площадка. Благоустроенную территории торжественно открыли глава города Владислав Пинаев и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Как заявил мэр Нижнего Тагила, в "Девятом посёлке" проживает более 2 тыс. человек, находится два детсада и педагогический колледж, однако места для активного отдыха и занятий спортом здесь почти не было. Ранее на месте новой спортплощадки находился пустырь и небольшое поле для мини-футбола, где по инициативе активиста посёлка, инвалида-колясочника Александра Коченкова проходит фестиваль уличных видов спорта "Цени то, что есть". В нынешнем году мероприятие пройдёт уже на обустроенном футбольном поле.

"Вместе со строителями мы провели здесь почти всё лето. В итоге всё получилось очень хорошо. Теперь дети нашего посёлка смогут, так же как и мы в детстве, играть в футбол, заниматься физкультурой и спортом. И давайте жить по девизу нашего фестиваля: цените, то, что есть", - обратился к местным жителям Александр Коченков.

Всего на обустройство площадки было потрачено 16 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

На благоустроенной территории можно совершить пробежку, позаниматься на тренажёрах, сыграть в баскетбол, волейбол и футбол. Для детей установлены качели, карусели, а также игровые комплексы с песочницами и горками. Кроме того, на площадке создан кинотеатр под открытым небом, благодаря которому местные жители не только смогут насладиться фильмами, но и проводить концерты и культурно-массовые мероприятия.

Помимо спортплощадки Николай Смирнов также посетил несколько объектов благоустройства, которые включены в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Так, глава минЖКХ посмотрел Парк Победы, Мемориал воинской славы на Центральном кладбище Нижнего Тагила, площадь на ул. Зари, ознакомился с ходом строительства экопарка "Муринские пруды", а также оценил качество реконструкции двора многоквартирных домов по ул. Верхней Черепановых.

Реконструкция Площади на ул. Зари и Мемориала воинской славы уже завершены и объекты сданы в эксплуатацию. Двор на ул. Верхней Черепановых и экопарк почти готовы, сообщает департамент информполитики Свердловской области. По словам Николая Смирнова, за последние три года на благоустройство общественных территорий в Нижнем Тагиле было направлено 660 млн рублей.

"Не может не радовать то, что благодаря включению в проекты благоустройства жителей, мы, наконец, научились уходить от устаревших стандартов благоустройства и начали строить уникальные по своей самобытности, по-настоящему современные площадки. Нижний Тагил тому очень яркий пример", - отметил глава регионального минЖКХ.

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