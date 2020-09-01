Из программы капремонта Свердловской области исключили 104 объекта

В программу включили 200 МКД, в том числе 113 новостроек. Всего капремонту до 2044 года подлежат более 28 тысяч домов. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале из региональной программы капремонта на 2015–2044 годы исключили 104 объекта жилфонда. Речь идёт о домах блокированной застройки, а также о ветхих и аварийных многоквартирниках.

По данным гендиректора свердловского фонда капитального ремонта Станислава Суханова, это 26 домов в Екатеринбурге, по 20 - в Восточном и Северном управленческих округах, 14 - в Южном управленческом округе, 11 - в Горнозаводском, 8 - в Западном и 5 МКД – в Берёзовском ГО. Аварийные дома должны быть включены в программу расселения.

"Региональная программа капремонта корректируется не реже одного раза в год. Всего из неё был исключен 2101 жилой дом. Решения о включении и исключении домов из программы принимают органы местного самоуправления. В случае если дом признаётся аварийным, по нормам жилищного законодательства (ч.2 ст. 174 ЖК РФ), средства, собранные с собственников помещений в этом доме, направляются на снос здания или его реконструкцию", – приводит департамент информполитики Свердловской области слова Станислава Суханова.

Ранее областное правительство представило обновлённую программу капремонта домов. В неё включили 200 МКД, в том числе 113 новостроек. Жителям последних через три года начнут начислять взносы на капремонт.

Напомним, что в Свердловской области установили новый размер минимального взноса на капремонт. Он начнёт действовать с начала 2021 года и составит 10 рублей 11 копеек, что на 39 копеек больше размера действующей платы.

Всего в региональную программу капремонта включено 28 068 многоквартирных домов. Актуальный документ со списком адресов можно посмотреть на областном интернет-портале правовой информации.

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