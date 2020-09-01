В Нижнем Тагиле открыта площадка Саши Коченкова

Юные тагильские баскетболистки рассказывают Саше Коченкову о своих успехах. Фото: Галина Соколова

В Девятом посёлке Нижнего Тагила появилась универсальная досуговая площадка. Здесь можно заниматься спортом, гулять с детьми и даже устраивать концерты. Возведение нового объекта по нацпроекту «Жильё и городская среда» обошлось в 16 миллионов рублей. «Облгазета» выяснила, почему местные жители именуют общественную территорию площадкой Саши Коченкова.

Сначала о Саше. В 2013 году на базе отдыха на 26-летнего сотрудника Уралвагонзавода и заядлого спортсмена Александра Коченкова упали футбольные ворота. Перелом позвоночника усадил молодого человека в инвалидное кресло. Саша не отчаялся: в родном Девятом посёлке он объединил местных подростков в баскетбольную команду, а с 2018 года организует городской фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть».

Подростков-спортсменов становилось всё больше, фестиваль вышел на городской уровень, а условия для занятий были так себе: старенький стадион возле педколледжа да детская площадка со сломанными качелями. Александр поначалу хотел для строительства новой площадки использовать частный грант, но его суммы хватило бы лишь на демонтаж ветхих конструкций. В июне прошлого года общественник Коченков записал видеообращение и послал его на прямую линию с Президентом РФ Владимиром Путиным.

– Обращение не показали, но через 15 минут мне позвонили из нашей мэрии и сообщили, что глава города Владислав Пинаев хотел бы со мной встретиться, – вспоминает Александр Коченков.

Идея Саши мэру понравилась. Площадка на Девятом посёлке стала одним из городских объектов нацпроекта «Жильё и городская среда». Этой весной строители зашли на территорию, а 30 августа закрутили последние болты на каруселях и горках. За их работой с пристрастием наблюдали общественники, следя, чтобы оборудование было не только красивым, но и безопасным, доступным для маломобильных людей.

Открытие площадки в последний день лета стало праздником для всего посёлка. Здесь самодеятельные артисты пели песни, малыши «прилипали» к качелям, а подростки участвовали в спортивных баталиях на баскетбольной площадке и футбольном поле. В торжестве приняли участие областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и глава города Владислав Пинаев.

– В 2020 году в Нижнем Тагиле на реализацию нацпроекта «Жильё и городская среда» выделено 250 миллионов рублей. Благоустраиваются четыре общественные и 18 дворовых территорий. Деньги выделяются большие, но оценка жителей для нас намного дороже. Особенно радостно отмечать позитивные изменения в частном секторе. Здесь люди живут дружно и чувствуют ответственность за свою территорию, – отметил Владислав Пинаев.

Нет сомнений, что созданная общественная территория будет востребована жителями посёлка. Здесь есть педколледж и два детсада. Многодетные семьи – совсем не редкость. Поздравляя жителей с отличным приобретением, Николай Смирнов похвалил городскую администрацию за внимание к окраинам.

– Общественные территории появляются во всех микрорайонах Нижнего Тагила, а не только в центральной части города, поэтому жители получают комфортный досуг там, где живут, – сказал министр.

В день открытия на новой площадке до позднего вечера яблоку негде было упасть, и вскоре снова будет аншлаг. 13 сентября в Девятом посёлке стартует фестиваль уличного спорта. В борьбе за лидерство в баскетболе, футболе, воркауте и танцевальном батле пожелали принять участие 400 юных тагильчан.

Площадка в Девятом посёлке – вторая в отдалённом микрорайоне. Первая была открыта недавно в посёлке Рудника. Фото: Галина Соколова

Фото: Галина Соколова

Спортивные баталии не утихали до позднего вечера. Фото: Галина Соколова