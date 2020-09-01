Гол на миллион: как дворовый спорт помогает нижнетуринцам в благоустройстве

Фото: Администрация Нижнетуринского ГО

Необычную практику благоустройства опробовали в Нижней Туре. Прошлым летом там впервые прошли турниры дворовых команд по футболу и волейболу на кубок главы городского округа. Главным условием была прописка игроков по адресу двора, который они представляют. В качестве наград победители и призёры могли выбрать по одной территории, которую они хотели бы привести в порядок. Администрация муниципалитета взялась претворить проекты в жизнь. Вот что из этого получилось.

Общий призовой фонд первого турнира составил 4 миллиона рублей. Команды-победители могли потратить на благоустройство по миллиону рублей, серебряные призёры – по 600 тысяч, команды, занявшие третье место, должны были уложиться в 400 тысяч. Представителей команд пригласили в администрацию, чтобы обсудить пожелания по выбранным площадкам. Весной администрация провела аукционы, и подрядчики приступили к работам.

Победители футбольного турнира – команда улицы Скорынина – там оборудуют площадку для воркаута и детскую площадку. Второе место заняла команда посёлка Ис. После некоторых раздумий её участники выбрали двор домов № 51 и № 53 по улице Ленина. Там тоже поставили спортивное оборудование, а сейчас обустраивают игровую зону для детей. В Нижней Туре на улице Береговой обустраивают волейбольную площадку у дома № 15 – 400 тысяч на её благоустройство выиграла команда «Минвата» известного предприятия Нижней Туры.

Победители волейбольного турнира – команда старой части Нижней Туры – решили вложить свой миллион во двор на улице Карла Маркса, 64. Команды, занявшие второе и третье места, объединили усилия и отправили призовые деньги на обустройство скейт-парка в районе улиц 40 лет Октября и Молодёжной.

Первые площадки, как отметили в администрации, сдают уже на этой неделе. К середине сентября планируется сдать все объекты. Как сообщил «Облгазете» глава муниципалитета Алексей Стасёнок, в этом году из-за коронавируса турниры пришлось отменить, но со следующего года их намерены проводить ежегодно.

Фото: Администрация Нижнетуринского ГО

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