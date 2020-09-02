Свердловская область станет пилотным регионом по организации замкнутого цикла обращения с ТКО

На территории Среднего Урала из вторичных материальных ресурсов будет производиться готовая продукция. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловская область попала в число пилотных регионов, где система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) будет переведена на замкнутый цикл. Это означает, что на территории Среднего Урала из вторичных материальных ресурсов будет производиться готовая продукция.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обсудил в режиме видеоконференции с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главами других пилотных регионов вопросы организации перехода на новый режим обращения с ТКО. Этот процесс будет осуществляться в рамках нацпроекта "Экология".

Кроме Среднего Урала в список пилотных регионов, где будет вводиться замкнутый цикл обращения с ТКО, вошли Белгородская, Новосибирская, Томская области, Чеченская Республика, Республика Алтай и Ямало-Ненецкий автономный округ.

На территории Свердловской области планируется сформировать инфраструктуру, обеспечивающую раздельный сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора, а также производство готовой продукции из вторичных материалов, сообщает департамент информполитики региона. По словам главы свердловского минЖКХ Николая Смирнова, участие в пилотном проекте позволит не только привлечь новые инвестиции на Средний Урал, но и поспособствует созданию на территории области современной инфраструктуры по обращению с ТКО.

Всего в рамках регпроекта "Комплексная система по обращению с ТКО" в Свердловской области построят 17 мусоросортировочных комплексов и два завода по переработке отходов. Уточняется, что к 2024 году их производственная мощность сможет обеспечить обработку 75% и утилизацию 36% всего мусора в регионе.

Отметим, что Дмитрий Кобылкин и Евгений Куйвашев сегодня также приняли участие в церемонии запуска нового объекта белой металлургии — AQA Генезис на Первоуральском новотрубном заводе.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, как в городах Среднего Урала организуется раздельный сбор мусора.

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