Опубликованы эскизы набережной "Тагильская лагуна"

На набережной планируется построить смотровые площадки, комплекс для скейтбординга и картодром, площадки для запуска радиоуправляемых моделей самолётов и судов. Фото: мэрия Нижнего Тагила

Мэрия Нижнего Тагила представила эскизы продолжения набережной "Тагильская лагуна". Проект благоустройства 60 тысяч кв. м проходит госэкспертизу.

На набережной планируется построить смотровые площадки, комплекс для скейтбординга и картодром протяжённостью 300 метров, площадки для запуска радиоуправляемых моделей самолётов и бассейн для радиоуправляемых моделей судов.

"Проектом предусмотрено укрепление 248 метров береговой полосы, строительство террасы двух уровней. Аллеи и дорожки планируется выполнить в разных уровнях. Кроме того, сам рельеф служит защитой от шума, так как зона тихого отдыха и прогулок будет находиться ниже площадок для активного отдыха", - приводит пресс-служба администрации города слова замдиректора МБУ "Тагилгражданпроект" Бориса Рыбалко.

Напомним, что реконструкция набережной Тагильского пруда началась ещё в 2015 году.

Теперь планируется благоустроить участок, расположенный в центральной части Нижнего Тагила. Он включает территорию Дворца детского и юношеского творчества и ограничен ул. Красногвардейской с востока, жилой застройкой с юга, территорией административного здания и насосной с севера и акваторией Тагильского пруда. Результаты госэкспертизы станут известны в середине сентября.

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