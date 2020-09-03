Пять свердловских городов получат 300 миллионов на проекты благоустройства

Среди представленных на конкурсе проектов есть и проекты по благоустройству набережных. Фото: Владимир Мартьянов

Стали известны итоги IV Всероссийского конкурса проектов формирования комфортной городской среды. В число победителей вошли пять свердловских городов, которые дополнительно получат на реализацию проектов благоустройство около 320 миллионов рублей.

Среди них - Верхотурье, Верхняя Пышма, Богданович, Красноуфимск и Верхний Тагил. Рассказываем и показываем, что начнут благоустраивать в этих городах в 2021-2022 годах с участием федеральных грантов.

Так, Верхотурье получит дополнительные средства, победив в категории "историческое поселение". В следующем году там должны начать комплексное благоустройство сквера по ул. Малышева, в котором создадут линию Бабиновской дороги (трасса, четыре века назад связавшая восток и запад России) из брусчатки и поставят скамейки, стилизованные под караван гужевых повозок.

К слову, в прошлом году город уже становился победителем - тогда со второй попытки он выиграл грант (54 млн рублей) на обустройство центральной городской площади.

Фото: проект

Верхняя Пышма победила в категории "малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек включительно". Там намерены создать Манин парк, который расположится на окраине города у подножья горы с таким же названием. Есть несколько вариантов, в честь какой Мани именуют пышминцы возвышенность - подробности здесь.

Фото: проект

В категории "малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек включительно" победили Красноуфимск и Богданович. В первом отремонтируют ул. Советскую с прилегающими к ней Центральной площадью и пешеходной зоной по ул. Мизерова. А в Богдановиче обновят городской Парк культуры и отдыха по ул. Парковой.

Фото: проект

Фото: проект

В Верхнем Тагиле продолжат благоусройство "Набережной огней". Там должны появиться уличная сцена, мемориал славы и лодочная станция. Город победил в категории "малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно".

Фото: проект

Всего область представляли 10 городов. Члены федеральной комиссии отметили, что в нашем регионе сформировались сильные команды из специалистов различных сфер, которые представляют на конкурс проработанные, качественные идеи, активно вовлекают и опрашивают жителей.

"Свердловская область вошла в десятку регионов с наибольшим числом получателей грантов. И это большая победа не только для конкурсантов, но и для всего региона в целом. Это победа, которая свидетельствует не только о высоком профессионализме наших команд, но и неуклонно растущем интересе жителей к благоустройству своих городов", – передаёт департамент информполитики Свердловской области слова министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

В департаменте информполитики уточнили, что пока не распалагают сведениями о том, сколько миллионов из почти 320 получит каждый город-победитель.

Читайте также:

Правительство РФ увеличит призовой фонд конкурса проектов комфортной городской среды до 10 миллиардов.

Грант для города: три уральских муниципалитета получат многомиллионную поддержку.