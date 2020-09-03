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Общество / Благоустройство и ЖКХ
3 сентября 2020, 16:39

В многоквартирных домах Первоуральска заменят 61 лифт

замена лифтов

В многоквартирных домах Первоуральска заменят 61 лифт. Фото: Галина Соловьёва.

В следующим году в Первоуральске заменят 61 лифт. Обновить подъёмный механизм планируется в 32 многоквартирных домах.

Работы по программе капремонта будут проходить в домах, расположенных на улицах Емлина, Вайнера, Малышева, Строителей и других. Публикуем полный список:

  • пр. Ильича, 33;
  • ул. Вайнера, 11, 13;
  • ул. Трубников, 44Б, 46В , 46Б;
  • ул. Ленина, 7, 7 А;
  • ул. Береговая, 36, 38, 44, 46, 52, 54, 62, 66, 72, 74;
  • ул. Емлина, 1А , 3А, 5, 7, 11;
  • ул. Чекистов, 9;
  • ул. Комсомольская, 5;
  • ул. Крылова, 1;
  • ул. Малышева, 6А;
  • ул. Строителей, 1, 23, 25, 44;
  • ул. Сакко и Ванцетти, 1А.

Отмечается, что с вопросом о замене лифта горожане могут обратиться в свою управляющую компанию. В свою очередь УК направляет заявку в УЖКХ Первоуральска.

Добавим, ранее был опубликован список домов, которые планируется отремонтировать в Первоуральске в 2021 году. Ознакомиться с ним можно тут.

Напомним, ранее «Областная газета» информировала о том, что к февралю 2025 года в свердловских домах планируется заменить все лифты старше 25 лет. В регионе насчитывается 3 324 таких подъёмника. Замена лифтового оборудования будет вестись и в тех домах, в которых собственники жилья формируют фонд капремонта на счёте регионального оператора, и там, где фонд находится на отдельных спецсчетах. В первом случае замена коснётся 1 526 лифтов. Подробнее о ежегодных планах по обновлению оборудования и поадресном перечне объектов читайте по ссылке.

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Областная газета Свердловской области

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В многоквартирных домах Первоуральска заменят 61 лифт