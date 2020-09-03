Вера Шастина (слева) и Любовь Возжаева третий год пытаются навести порядок на контейнерной площадке около своего дома Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге по улице Мостовой, 53 Б (район УНЦ) больше 20 лет проживают Вера Шастина и Любовь Возжаева. На днях женщины позвонили в редакцию и попросили нас выяснить – кто отвечает за контейнерную площадку в их дворе, битком набитую мусором. Поначалу просьба женщин показалась нам несколько банальной (в «Облгазету» регулярно звонят читатели с подобными вопросами). Но выехав на место и изучив ситуацию, мы поняли – дело не в мусоре, а в бюрократии. И реального хозяина у площадки нет.

Шины, ветки, мебель

Жительницы уральской столицы, позвонившие нам, – дамы в возрасте. Но очень активные. Они входят в совет жильцов дома. А этот совет собственными силами сделал отмостку дома, отремонтировал подвальные помещения и кровлю, «выбил» детскую площадку во дворе. И если с жильём особых сложностей нет, то с контейнерной площадкой во дворе дома – проблемы уже третий год.

Всё дело в том, что площадка расположена не вплотную к дому, а чуть поодаль. И мусор туда несут жильцы не только Мостовой, 53 Б, но и близлежащих многоквартирников – по пути к остановке общественного транспорта. А таких домов – как минимум 7. В итоге на площадке – не только бытовые отходы, но и старая мебель, спиленные деревья и старые покрышки от авто (в районе много шиномонтажных мастерских). И вся эта гора отходов регулярно «радует глаз» наших читательниц (мы лично съездили и убедились!).

– Вся эта история началась ещё в 2018 году. Наш дом обслуживает управляющая компания «ДОМ Екатеринбург». Со слов её руководства, мусорка стоит на муниципальной земле. И обслуживать её должны подрядчики при администрации Ленинского района, к которой мы относимся. Сама компания отказывается убирать отходы, – говорит Вера Шастина.

– На несколько домов – 6 контейнеров, и те переполнены. «Спецавтобаза» как региональный оператор приезжает раз в день – берёт мусор из контейнеров, и всё. Ни мебель, ни шины, ни ветки не забирают. Место для площадки, конечно, удобное. И нам нравится. Но кто же всё-таки несёт ответственность за вывоз отходов? – спрашивает Любовь Возжаева.

Женщины предполагают – возможно, ситуацию осложняет то, что дома, примыкающие к площадке, относятся к разным управляющим компаниям. И УК «ДОМ» не в силах повлиять на ситуацию.

– Писали во все инстанции – в администрацию Ленинского района, в департамент Госжилнадзора и в областное министерство энергетики и ЖКХ, – говорят жительницы и показывают документы. – Чётких ответов, кто же должен убирать мусор, мы так и не получили.

А виноватых нет…

Нам удалось связаться с представителем (а по неофициальным данным – с собственником) управляющей компании «ДОМ Екатеринбург» Кириллом Петлиным. Вот как он отреагировал:

– Начнём с того, что ещё в 2014 году прямо у дома №53 Б по улице Мостовой стояла контейнерная площадка. Мусор туда выбрасывали не только жильцы дома, но и частники из соседнего посёлка «Совхозный». В итоге сами же жильцы попросили администрацию района убрать эту площадку. И начали носить мусор на другую – в центре двора. О ней мы сейчас и говорим. За вывоз отходов там отвечает «Спецавтобаза». За содержание площадки? Скорее всего, муниципальные власти. Либо управляющая компания «Стандарт». Она обслуживает соседние дома.

В мэрии Ленинского района эту информацию подтвердили, но лишь частично. Да, заваленная отходами площадка с момента основания (а это больше 30 лет назад!) стояла на муниципальной земле. Но в связи с новой экологической реформой ситуация изменилась.

– Сейчас администрация не обслуживает такие площадки вообще, – сказала Анна Горкунова, начальник отдела по работе со СМИ администрации района. – Там действуют две управляющие компании – «ДОМ Екатеринбург» и «Стандарт». Вместо этой площадки они установят несколько новых. Но на своих придомовых территориях, а не на муниципальной земле. Всё будет в соответствии с СанПиНами.

«Спецавтобаза» тоже не берёт ответственность на себя. Пресс-секретарь организации Артём Горбунов пообещал нам разобраться в ситуации и предоставить комментарий. Но по прошествии нескольких дней информацию так и не выдал.

– Проблема серьёзная, специалисты разбираются, на это необходимо время, – сказал он.

Машину «Спецавтобазы» у контейнерной площадки мы увидели (значит, договор на вывоз отходов существует!), но, как объяснили сами мусорщики, отходы из баков они убирают, а вот покрышки и ветки – не их забота. Да и утилизировать их (особенно покрышки) в городе проблематично.

Что делать?

Выходит, что реального хозяина у контейнерной площадки нет. И сейчас жителям остаётся только одно: ждать ликвидации этой площадки и строительства новой, поближе к дому. В УК «ДОМ» нам сообщили, что проект уже готов, а место размещения будет согласовано с жильцами.

– Жители будут рассматривать варианты на общем собрании и принимать окончательное решение. Это произойдёт в ближайшие два месяца, – сказал Кирилл Петлин.

Мы же советуем жильцам Мостовой, 53 Б не тянуть время и как можно скорее организовать встречу с представителями управляющей компании, районной мэрии и «Спецавтобазы». И прямо на месте обсудить проблему. Кстати, в УК «ДОМ» и администрации района нам подтвердили – такая встреча вполне возможна. И специалисты готовы приехать, если жители пожелают.

Мусорка располагается в центре большого двора, и жители сразу семи домов выбрасывают в неё отходы Фото: Алексей Кунилов