Как тагильский посёлок Покровское-1 выбрался из коммунального тупика

Галина Гомзикова и Галина Казакова не дадут Юрию Макушину ни успокоиться, ни заскучать. Фото: Галина Соколова

Путь от благополучной жизни без счетов за коммуналку до почти полного хозяйственного разорения прошёл бывший городок лётчиков Сокол, а ныне компактный нижнетагильский посёлок Покровское-1. Возвращение к нормальной жизни оказалось трудным и затратным.

Улетели соколы

У посёлка Покровское-1 военное прошлое. Полвека на местном аэродроме Салка базировался истребительный авиационный полк ПВО, а рядом в городке Сокол жили служивые и их семьи. Затем воинскую часть расформировали. В 2005 году Минобороны передало аэродром Нижнетагильскому институту испытания металлов. Жилой комплекс, состоящий из восьми многоэтажек, а также огромный клуб, гостиница, школа и детсад отошли Горноуральскому городскому округу. В 2008 году жители проголосовали за присоединение посёлка к Нижнему Тагилу, он получил новое наименование – Покровское-1. В нём зарегистрированы 1 200 жителей.

Мирную жизнь здесь начинали тяжело. Схема размещения коммуникаций была утеряна, управлением домами никто не занимался. Жители по привычке не платили за поставляемые услуги – воду, тепло, канализацию. За несколько лет посёлок превратился в коммунальное гетто. Аварии на сетях следовали одна за другой, особенно жителей доставали канализационные потопы. За год сюда по 40 раз приезжали акваджеты. Не раз посёлок на длительный срок оставался без водоснабжения.

Кто за новенького?

– Отчёт нового времени можно вести с 2016 года. Тогда провели ремонты в детском саду и ФАПе, уложили новый асфальт, заменили 6,5 километра канализационных труб и построили новую насосную станцию за 90 миллионов рублей, – рассказывает глава Покровской администрации Юрий Макушин.

Юрий Александрович руководит посёлком второй год, и ему достались уже не экстремальные, а обычные хозяйственные заботы: взаимодействие с ресурсниками, подготовка к отопительному сезону, благоустройство территории. За это время установлены 38 опор уличного освещения, упорядочена работа общественного транспорта, достигнута договорённость на размещение дополнительной контейнерной площадки и снос ветхих зданий, оставшихся от военных.

Юрий Макушин в системе местного самоуправления новичок, имеет высшее техническое образование, работал в машиностроении. На первых порах он во многом полагается на помощь сотрудников управления территориального развития и опытных коллег.

– Сельские главы приняли меня хорошо. В прошлом году все они прибыли в Покровское-1 на субботник, обеспечили нас техникой и инструментом, – вспоминает Макушин.

Боевые Галины

Субботники и благоустройство дворов – отдельная песня. В первый же день работы Юрий Александрович познакомился с активистками посёлка. Четыре Галины – Казакова, Куценок, Лисина и Гомзикова – стали опорой главы в решении жизненно важных вопросов.

– К сожалению, границы посёлка так и не определены. Передача земли от Минобороны муниципалитету затянулась на 15 лет. Поэтому мы не можем принять участие в муниципальных и государственных программах по благоустройству. Из новых площадок у нас только воркаут да досуговая территория перед домом №98, которую жители оборудовали своими силами, – делится глава.

Приходится пока украшать посёлок самостоятельно. Так, жильцы дома №65 в начале лета обратились в местную администрацию с просьбой привезти грунт и саженцы. Юрий Александрович решил этот вопрос и заработал первую награду: жители сообщили об отзывчивости своего главы в мэрию, а там отметили молодого руководителя благодарственным письмом. Благоустройство территории будет продолжено. Юрий Александрович привёз из питомника пять ёлочек, их на субботнике в честь Года памяти и славы посадят возле монумента советскому воину.

– Конечно, наш посёлок нуждается в дальнейшей заботе. Крыши некоторых домов протекают, подвалы подтапливает. Но это дела поправимые. Плюсов куда больше: жизнь у нас течёт спокойно, люди в большинстве своём приветливые и воспитанные. Молодёжь не зря выбирает для жительства Покровское-1, – считает старшая по дому №99 Галина Казакова.

В Покровском-1 нет названия улиц – только наименование посёлка и номер дома. Фото: Галина Соколова

Площадку у дома жители сделали своими руками. Фото: Галина Соколова

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