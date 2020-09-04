В Свердловской области восстановлен один из крупнейших мемориальных комплексов

Так выглядит центральная стела мемориального комплекса после реконструкции. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В посёлке Отрадный (Горноуральский ГО) после масштабной реконструкции открылся мемориальный комплекс «Руш». Это одно из самых больших воинских захоронений 1941–1945 годов в нашем регионе.

Управляющий Горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов рассказал: мемориал возник на месте эвакогоспиталя №1714, где в годы Великой Отечественной войны скончались от ран более 700 советских солдат.

– Этот эвакогоспиталь был одним из первых на Урале – он заработал 26 июня 1941 года. К нему специально проложили железнодорожную ветку, чтобы доставлять раненых с фронта. Многие, к сожалению, не выжили, у них остались семьи, дети. Это ещё одна трагическая страница в истории нашей страны и области, – отметил он.

Мемориал возник в 1975 году, тогда на нём увековечили фамилии 583 солдат – уроженцев Москвы, Ленинграда, Свердловской области, бывших союзных республик. С тех пор жители округа ежегодно приходят туда 9 Мая почтить память бойцов. Власти поддерживали территорию в чистоте, делали косметические ремонты, но капитальных вложений в объект никогда не было. Нынче – в год 75-летия Победы – реконструкцию удалось провести. Средства в сумме 19 млн рублей были выделены в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

Подрядчики приступили к работам ещё весной. За это время на мемориале облицевали новым гранитом центральную стелу, у входа в комплекс поставили пилоны с фамилиями солдат (теперь их 714), сделали новые пешеходные дорожки и систему уличного освещения. В мемориальном комплексе появилась Аллея Героев – на ней установили бронзовый бюст Герою Советского Союза, горноуральцу Александру Дёмину. В ближайшее время там появятся ещё 7 бюстов.

В церемонии открытия мемориала приняли участие областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, депутаты Законодательного собрания региона Михаил Ершов и Вячеслав Погудин, руководители муниципалитета, представители ветеранских общественных организаций.

– Память о прошлом – это наши дела в настоящем. И это событие – не просто открытие мемориала. Это память о тех, кто отдал свою жизнь за наше мирное небо. Наш долг – достойно сохранить для будущих поколений память о тех, чьи судьбы перечеркнула война, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны, – цитирует областной департамент информполитики Николая Смирнова.

Помимо Горноуральского городского округа в этом году воинские захоронения восстанавливаются в Камышлове, Ирбите, Карпинске, Красноуфимске, Невьянске, Нижнем Тагиле, Тавде и Туринске. И эта работа будет продолжена в последующие годы, подчеркнул Смирнов.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».