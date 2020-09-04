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Общество / Благоустройство и ЖКХ
4 сентября 2020, 20:38

Подключение жителей Екатеринбурга к отоплению планируется начать с середины сентября

Отопление

Подача тепла будет происходить в два этапа. Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гейко заявил, что подача отопления в квартиры жителей уральской столицы начнётся в середине сентября. Он напомнил, что подключение к теплу будет происходить в два этапа.

"Всё будет зависеть от погоды, но ориентировочно в середине сентября начнём подключать к теплу потребителей. Для того, чтобы полностью запустить централизованную систему отопления и обеспечить город теплом, необходимо около двух недель", - сообщил Владимир Гейко во время пресс-тура на парогазовую теплоэлектростанцию ТЭЦ "Академическая".

Он напомнил, что всего в Екатеринбурге задействовано около 4 тыс. км тепловых сетей и 105 теплоисточников. В первую очередь отопление будут подавать на объекты социальной сферы - больницы, детские сады, школы и учреждения культуры. По словам технического директора ТЭЦ "Академическая" Андрея Семёнова, к 4 сентября полностью завершена подготовка к набору тепловой нагрузки, а оборудование, автоматика и персонал станции готовы к отопительному сезону.

Отмечается, что ТЭЦ "Академическая" будет обслуживать микрорайоны Академический, УНЦ, а также Вторчермет.

Напомним, что подготовка коммунальной инфраструктуры и жилфонда Свердловской области к отопительному сезону завершена на 90%. Все ремонтные работы, необходимые для подключения отопления, были завершены в Тугулыме, Ницинском, Сладковском, Восточном, Кузнецовском, Краснополянском, Унже-Павинском сельских поселениях, Староуткинске, Бисерти и Пелыме.

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Областная газета Свердловской области

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