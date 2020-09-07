Жители Свердловской области задолжали 440 миллионов за капремонт

Свердловчане задолжали 440 миллионов за капремонт. Фото: Алексей Кунилов.

В отношении жителей Свердловской области в суд направлено 4 000 исков по взысканию задолженности за капитальный ремонт. Общая сумма долга по данным искам составляет 14 млн рублей.

Как рассказали в Свердловском филиале «ЭнергосбыТ Плюс», который является агентом по начислениям и приёму платежей Регионального фонда содействия капремонту, обратиться в суд пришлось из-за внушительной суммы задолженности. На сегодня она составляет 440 млн рублей. Помимо 4 000 направленных в суд исков, в работе у юристов находится ещё 11 000.

Граждан просят своевременно оплачивать счета. В компании напоминают о том, что в рамках упрощённой системы судопроизводства иски рассматриваются без присутствия сторон. По решению суда может быть арестовано имущество и банковские счета должников.

Добавим, на конец июня в Верхотурье, Гарях и Красноуральске был зафиксирован самый низкий по области уровень собираемости средств с населения на капремонт многоквартирных домов (МКД). Тогда он составил менее 80%, в то время как другие территории перешагнули отметку в 90%. Общий долг муниципалитетов превысил 83 млн рублей. Мэры «провинившихся» округов заявили, что у ситуации сразу несколько причин, причём одна из них – реальное отсутствие денег у жителей. В теме разбиралась «Облгазета».

Фото: Алексей Кунилов

Напомним, ранее правительство Свердловской области внесло изменения в региональную программу капремонта многоквартирников на 2015-2044 годы. В обновлённый перечень домов вошли свыше 28 тысяч объектов. Также «Областная газета» сообщала, что из региональной программы ремонта на 2015–2044 годы исключили 104 объекта жилфонда. Речь идёт о домах блокированной застройки, а также о ветхих и аварийных многоквартирниках.

Сегодня также стало известно, что на Среднем Урале клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» задолжали 1 млрд рублей за свет и 500 млн рублей за тепло. Неплательщиков ждут квитанции с красной отметкой «долг».

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