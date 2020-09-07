Юным тагильским футболистам «Спутника» вернули поле

На новом поле пока будут тренироваться, а после снятия ограничений – проводить турниры. Фото: Сергей Казанцев

Стадион «Спутник» в Дзержинском районе Нижнего Тагила шесть лет оставался без футбольного газона. Воспитанники школы олимпийского резерва тренировались на двух мини-полях и школьной площадке. Из областного бюджета были выделены 14,4 миллиона рублей на капитальный ремонт футбольного поля. Работы шли весь строительный сезон. Нынче юные спортсмены оценили качество газона.

Газон с поля стадиона «Спутник» был снят в 2014 году, так как планировалась модернизация дренажной системы и замена искусственного покрытия поля. Приводить в порядок поле в Нижнем Тагиле начали, чтобы клуб «Урал» во время реконструкции стадиона «Екатеринбург Арена» мог проводить там тренировки и домашние матчи. Однако вскоре стало известно, что для этого будет использоваться площадка в Тюмени. Ремонтные работы были свёрнуты, и воспитанники школы олимпийского резерва «Спутник» остались без футбольного поля.

– С тех пор у нас не было нормальных условий для тренировок. Пока лежит снег, укатывали большое поле и занимались на нём. Весной переходили на площадки размером 30х40 метров, где игрокам старше двенадцати лет просто тесно, – рассказал тренер спортшколы Виталий Беркман.

Перед ответственными матчами спортшкола, где занимаются 500 подростков, старалась вывести команды на большие поля.

– Ребята были просто не готовы играть на нормативном поле – терялись на нём. Поэтому мы просились тренироваться на муниципальных стадионах, на площадке завода «Планта». Наши футболисты становились победителями и призёрами областных турниров, но, имея равные с соперниками условия для тренировок, могли бы побеждать чаще, – уверена директор школы олимпийского резерва «Спутник» Елена Захарова.

Теперь Елене Захаровой не придётся искать стадион для тренировок футболистов. Фото: Соргей Казанцев

Особенно обидно было тагильским футболистам смотреть на свой «раздетый» стадион накануне проведения чемпионата мира в России. Весной 2018 года тренеры и родители воспитанников пригрозили выйти на митинг с требованием восстановить футбольное поле, но ограничились мирными переговорами с мэрией.

Главная трудность состояла в том, что спорткомплекс – собственность Уралвагонзавода. Предприятие деньги на реконструкцию поля, испорченного не по его инициативе, выделять отказывалось, а муниципалитет и область вкладывать средства в ведомственный объект не имели права. Препятствие было преодолено, когда поле отдали в долгосрочную аренду спортшколе. На заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым было принято решение о капремонте ядра стадиона «Спутник».

Фото: Андрей Миронов

Весной подрядчики зашли на объект. Прежде чем уложить газон, строителям пришлось снять основание поля и восстановить дренажную систему.

– Система водоотведения не использовалась несколько лет, и стоки были забиты, поэтому нам пришлось искать ливневую канализацию и прочищать колодцы, а также восстанавливать два дренажных канала. Затем был отсыпан новый дренирующий слой щебня, – перечислил выполненные операции директор подрядной организации «Строй Регион» Александр Шилов.

Руководитель строительной фирмы также заверил, что уложенное искусственное покрытие – лучшее для подобных стадионов. Высота травы составляет 40 миллиметров. «Спутник» также дополнят спортивными конструкциями и скамьями для запасных игроков.