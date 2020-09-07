В Свердловской области утвердили план капремонта домов на 2021 — 2023 годы

В 2021 году в Свердловской области собираются отремонтировать 1 396 многоквартирников. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области утвердили краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2021 — 2023 годы. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Ранее областные власти представили обновлённую программу капремонта домов на 2015 — 2044 годы. Среди целей краткосрочного плана на ближайшие три года значатся конкретизация сроков проведения ремонта и уточнение планируемых работ.

Так, согласно документу, в 2021 году в Свердловской области собираются отремонтировать 1 396 многоквартирников, в 2022 — 1 125, в 2023 — 1 284. Общая стоимость работ на эти три года составит 26 млрд 485 млн рублей. Больше всего средств (9 млрд 348 млн рублей) планируется потратить на ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

К документу прилагается перечень домов, подлежащих капремонту в рамках краткосрочного плана. Он опубликован на более чем 100 страницах.

Напомним, как писала ранее «Областная газета», в программу по капремонту на 2020 год вошли 1 206 домов.

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